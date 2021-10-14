SON DAKİKA

Koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak kamuoyuna duyuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük corona tablosu ile vaka ve vefat sayısı hakkında bilgi veriyor. Bakan Koca en son yaptığı açıklamada '' Kovid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." ifadelerini kullandı. Koronavirüs tablosu açıklandı! 13 Ekim Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye'de vaka, vefat sayısı kaç oldu?