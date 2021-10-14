Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Koronavirüs tablosu belli oldu! 13 Ekim Çarşamba Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 14.10.2021 07:15 Son Güncelleme: 14.10.2021 07:15

Koronavirüs tablosu belli oldu! 13 Ekim Çarşamba Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu belli oldu! 13 Ekim Çarşamba Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden koronavirüs tablosu son dakika belli oluyor. Günlük korona tablosu ile vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısı duyuruluyor. En son açıklanan verilere göre Türkiye’de 24 saatte 357 bin 636 Covid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 110 oldu. Bugünkü corona tablosu merak konusu olurken 13 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Akşam saatlerinde güncel veriler paylaşıldı. Buna göre; Koronavirüs tablosu açıklandı! 13 Ekim Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de vaka, vefat sayısı kaç oldu? İşte vaka vefat sayısı son durum

Koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak kamuoyuna duyuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük corona tablosu ile vaka ve vefat sayısı hakkında bilgi veriyor. Bakan Koca en son yaptığı açıklamada '' Kovid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." ifadelerini kullandı. Koronavirüs tablosu açıklandı! 13 Ekim Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye'de vaka, vefat sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANDI!

13 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Günlük tablo açıklanınca veriler şöyle;

KORONAVİRÜS TABLOSU | 13 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Son dakika 13 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri aşağıda yer alıyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 31 bin 248 olurken can kaybı ise 236 oldu.

12 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 357 bin 636 Covid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 110 oldu.

11 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

11 Ekim 2021 tarihli korona tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

10 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

10 Ekim 2021 tarihli korona tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI: 28 bin 370

VEFAT SAYISI: 196

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 772

9 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 645

VEFAT SAYISI: 206

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 217

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Koronavirüs tablosu belli oldu! 13 Ekim Çarşamba Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
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