SON DAKİKA

Koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak kamuoyuna duyuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük corona tablosu ile vaka ve vefat sayısı hakkında bilgi veriyor. Bakan Koca en son yaptığı açıklamada '' Kovid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." ifadelerini kullandı. Koronavirüs tablosu açıklandı! 13 Ekim Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye'de vaka, vefat sayısı kaç oldu?
13 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Günlük tablo açıklanınca veriler şöyle;
Son dakika 13 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri aşağıda yer alıyor.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 31 bin 248 olurken can kaybı ise 236 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 357 bin 636 Covid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 110 oldu.
11 Ekim 2021 tarihli korona tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.
10 Ekim 2021 tarihli korona tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI: 28 bin 370
VEFAT SAYISI: 196
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 772
VAKA SAYISI: 28 bin 645
VEFAT SAYISI: 206
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 217