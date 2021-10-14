La Casa De Papel 5. sezon 2. Kısım ne zaman yayınlanacak, fragmanı yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. Kısım fragmanı izle!

Alex Pina tarafından kaleme alınan İspanyol yapımı soygun ve suç dizisi La Casa De Papel yeni sezon ikinci kısım bölümleri için geri sayım başladı. Dizinin yayınlandığı dijital platformun yaptığı açıklama ile 5. Sezon 2. Kısım için tarih sevenlerine duyurulurken yapılan bu açıklamanın ardından binlerce kişi "La Casa De Papel 5. sezon 2. Kısım ne zaman yayınlanacak, yayın tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte La Casa De Papel 5. sezon 2. Kısım fragmanı ve tüm detaylar...