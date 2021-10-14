Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor'un eski başkanı Emin Kar kalp krizi geçirdi
Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:36

Samsunspor'un eski başkanı Emin Kar kalp krizi geçirdi

AA
Samsunspor’un eski başkanı Emin Kar kalp krizi geçirdi

Samsunspor'un eski başkanı ve futbolcusu 61 yaşındaki Emin Kar, geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi altına alındı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Kar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan, kulüp tarihinin önemli isimlerinde Kar, bu sabah kalp krizi geçirdi.

Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Kar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Emin Kar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Samsunspor, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz eski başkanlarından Sayın Emin Kar'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Emin Kar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: 20 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti!
Son dakika haberi... 3600 ek göstergede flaş adım! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
YKS 2. ek tercih kılavuzu yayımlandI! ÖSYM ile 140 puan alanlar için YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman yapılacak?
Son dakika haberi: 24 yaşındaki Sena öldürülmeden önce bunları söylemiş: Gofret sana emanet
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan o bildiri hakkında olay sözler! 'Kasıtlı karar veren o iki hakem...'
İmamoğlu’na makam odası için hazırlamışlar
2022 asgari ücret zammı için geri sayım! HAK-İŞ asgari ücret zam talebini açıkladı
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor'un eski başkanı Emin Kar kalp krizi geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA