Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sevilla’nın radarında
Giriş Tarihi: 14.10.2021

Sevilla’nın radarında

Sevilla’nın radarında
F.BAHÇE defansının Macar duvarı Attila Szalai, önceki gece Wembley'de oynanan maçta İngiltere Milli Takımı'na kafa tuttu. 1-1 biten karşılaşmada Szalai'nin performansı, Vedat Muriqi'i hatırlattı. Vedat, Kosova Milli Takımı ile Wembley'de İngilizlere karşı forma giymiş, 5-3 kaybetmelerine rağmen performansıyla dikkat çekmiş ve sezon sonu Lazio'ya transfer olmuştu. Szalai de İspanya'da dikkat çekti. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre başarılı savunmacı Sevilla'nın radarına girdi. Jules Kounde'yi yazın 80 milyon Euro'ya Chelsea'ya satacak kulüp, 22 yaşındaki Szalai'yi alacak.

MİLLİ GOLCÜYE ÖZEL PAYLAŞIM
Fenerbahçe'de milli futbolcular takıma katılmaya başladı. Sarılacivertliler sabah çalışmasından A Milli Takım'ın Letonya karşısında skoru 1-1'e getiren golünü atan Serdar Dursun'un fotoğrafını paylaşıp, "İlk milli maçında ilk golünü atıp, Milli Takımı galibiyete taşımış gibi çek" notunu düştü. Sezon başında sakatlanan Serdar Dursun, 3 Süper Lig maçında görev alırken 94 dakika sahada kaldı. Henüz gol sevinci yaşamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Gelini Ayat Adsız'ı testereyle parçalara ayırmıştı! Cani kayınpederin ifadesi kan dondurdu
Avrupa'da deprem! 5 ülkeden ortak bildiri: Fiyatlar yüzde 100 arttı
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Victor Nelsson'dan Fatih Terim ve İstanbul sözleri! "Beni en çok çıldırtan..."
İŞKUR KPSS şartsız en az 4 bin TL maaşlı personel alımı: Güncel İŞKUR personel alımı ilanları, şartları ve başvuru tarihleri 2021!
Son dakika! Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
MasterChef'te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı? İşte eleme potasına giren flaş isim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevilla’nın radarında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA