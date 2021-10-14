Sevilla’nın radarında

F.BAHÇE defansının Macar duvarı Attila Szalai, önceki gece Wembley'de oynanan maçta İngiltere Milli Takımı'na kafa tuttu. 1-1 biten karşılaşmada Szalai'nin performansı, Vedat Muriqi'i hatırlattı. Vedat, Kosova Milli Takımı ile Wembley'de İngilizlere karşı forma giymiş, 5-3 kaybetmelerine rağmen performansıyla dikkat çekmiş ve sezon sonu Lazio'ya transfer olmuştu. Szalai de İspanya'da dikkat çekti. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre başarılı savunmacı Sevilla'nın radarına girdi. Jules Kounde'yi yazın 80 milyon Euro'ya Chelsea'ya satacak kulüp, 22 yaşındaki Szalai'yi alacak.
MİLLİ GOLCÜYE ÖZEL PAYLAŞIM
Fenerbahçe'de milli futbolcular takıma katılmaya başladı. Sarılacivertliler sabah çalışmasından A Milli Takım'ın Letonya karşısında skoru 1-1'e getiren golünü atan Serdar Dursun'un fotoğrafını paylaşıp, "İlk milli maçında ilk golünüatıp, Milli Takımı galibiyetetaşımış gibi çek" notunu düştü. Sezon başında sakatlanan Serdar Dursun, 3 Süper Lig maçında görev alırken 94 dakika sahada kaldı. Henüz gol sevinci yaşamadı.