Son dakika: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yine karşı karşıya! 21. yüzyılın en iyisi oldu...

Futbolda bu sezon transfer döneminde kulüplerinden ayrılarak farklı bir yol çizen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, kariyerlerine yeni takımlarında devam ediyor. Sezonun başlamasının ardından ani bir kararla Juventus'tan ayrılan Portekizli yıldız, efsanesi olduğu Manchester United'a geri döndü.
Öte yandan Arjantinli yıldız Lionel Messi ise beklenmedik bir şekilde Barcelona'dan ayrıldı ve Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
Lionel Messi'nin bu kararı birçok futbolsever tarafından eleştirilse de 34 yaşındaki yıldız, bu kararından pişman olmadığını dile getirdi.
PSG'de forma giymeye başlamasının ardından ilk haftalarda iyi performans sergileyemeyen Messi, Manchester United'a rüya gibi başlayan Ronaldo'nun gölgesinde kaldı.
Ligue 1'de Mauricio Pochettino ile yaşadığı tartışma ve sakatlık yaşaması Lionel Messi hayranları adına oldukça üzücü anlar oldu. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e attığı enfes gol, Messi'yi adeta geri döndürdü.
Öte yandan Premier Lig'e 12 yıl sonra geri dönen Cristiano Ronaldo, adeta ligin tozunu attırdı. Eylül ayının Premier Lig'de en iyi futbolcusu seçilen Ronaldo, yine kendine hayran bıraktı.
İki efsane ismin sık sık karşılaştırıldığı bu yıl, İngiliz basını The Sun, yaptığı derleme haberde, 21. yüzyılın en çok hat-trick yapan futbolcularını listeledi.
Listenin en tepesinde yer alan Cristiano Ronaldo, geride kalan tüm rakiplerine adeta fark attı.
Geçtiğimiz günlerde 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg'a karşı hat-trick yapan Portekizli yıldız, kariyerinde 58'inci kez hat-trick yapmış oldu.
Ronaldo'yu 53 hat-trick ile takip eden Lionel Messi, Portekizli yıldızın ardından listenin 2. sırasında yerini aldı.
Ronaldo ve Messi arasındaki olağanüstü çekişme, listenin devamında çok daha net görülüyor. En çok hat-trick yapan futbolcular listesinde, Ronaldo ve Messi'ye en yakın isim, 29 hat-trick ile Luis Suarez oldu.
3'üncü sıradaki Luis Suarez'in ardından 26 hat-trick yapan Lewandowski, 4'üncü sırada yer aldı.
Lewandowski'yi ise 20 hat-trick ile Neymar, 18 hat-trick ile Huntelaar, Mario Gomez ve Agüero takip etti. 17 hat-trick yapan Ibrahimovic, listenin sondan bir önceki sırasında yer aldı.
Listenin sonunda ise 15 hat-trick yapan Harry Kane ve Edinson Cavani bulundu.