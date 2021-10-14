SON DAKİKA: Meteoroloji o illeri uyardı: Sel ve su baskınına dikkat! 14 Ekim Perşembe hava durumu ve güncel uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu uyarıları kapsamında yurdun batı kesimlerinde etkisini gösterecek bir yağış sisteminden söz etti. Özellikle Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinde başlaması, yarın ise bu bölgede kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor. Uyarıda sel ve su baskınına dikkat edilmesi gerektiğine değinilirken, 14 Ekim Perşembe hava durumu ve güncel uyarılar son dakika olarak vatandaşla paylaşılıyor. İşte detaylar.
Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.10.2021 Perşembe yurdun batı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. 14.10.2021 Perşembe günü Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de Cuma günü (15.10.2021) kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de 16.10.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın Batısında ise 17.10.2021 Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AYDIN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il merkezi ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık