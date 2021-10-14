SON DAKİKA: Meteoroloji o illeri uyardı: Sel ve su baskınına dikkat! 14 Ekim Perşembe hava durumu ve güncel uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu uyarıları kapsamında yurdun batı kesimlerinde etkisini gösterecek bir yağış sisteminden söz etti. Özellikle Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinde başlaması, yarın ise bu bölgede kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor. Uyarıda sel ve su baskınına dikkat edilmesi gerektiğine değinilirken, 14 Ekim Perşembe hava durumu ve güncel uyarılar son dakika olarak vatandaşla paylaşılıyor. İşte detaylar.

14 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.10.2021 Perşembe yurdun batı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. 14.10.2021 Perşembe günü Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de Cuma günü (15.10.2021) kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.