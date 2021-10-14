Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Meteoroloji o illeri uyardı: Sel ve su baskınına dikkat! 14 Ekim Perşembe hava durumu ve güncel uyarılar
Giriş Tarihi: 14.10.2021 08:33

SON DAKİKA: Meteoroloji o illeri uyardı: Sel ve su baskınına dikkat! 14 Ekim Perşembe hava durumu ve güncel uyarılar

SON DAKİKA: Meteoroloji o illeri uyardı: Sel ve su baskınına dikkat! 14 Ekim Perşembe hava durumu ve güncel uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün akşam saatlerinde etkisini gösterecek olan yeni bir yağış sistemine karşı vatandaşları uyardı. Ani ve şiddetli yağışların ardından meydana gelmesi muhtemel sel ve su baskınına dikkat edilmesi yönünde uyarı yapıldı. Meteoroloji son dakika uyarıları ile halkı tedbirli olmaya davet ederken, 14 Ekim Perşembe hava durumu ve güncel uyarılar internet sitesinde paylaşıldı. İşte son dakika hava durumu uyarıları ve detaylar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu uyarıları kapsamında yurdun batı kesimlerinde etkisini gösterecek bir yağış sisteminden söz etti. Özellikle Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinde başlaması, yarın ise bu bölgede kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor. Uyarıda sel ve su baskınına dikkat edilmesi gerektiğine değinilirken, 14 Ekim Perşembe hava durumu ve güncel uyarılar son dakika olarak vatandaşla paylaşılıyor. İşte detaylar.

14 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.10.2021 Perşembe yurdun batı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. 14.10.2021 Perşembe günü Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de Cuma günü (15.10.2021) kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de 16.10.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın Batısında ise 17.10.2021 Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu


EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il merkezi ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

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SON DAKİKA: Meteoroloji o illeri uyardı: Sel ve su baskınına dikkat! 14 Ekim Perşembe hava durumu ve güncel uyarılar
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