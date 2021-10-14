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Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:54

Trabzonspor'da Marek Hamsik kararı belli oldu! Fenerbahçe maçında...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Marek Hamsik kararı belli oldu! Fenerbahçe maçında...

Cumartesi akşamı oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesinde bordo mavililerde Marek Hamsik şoku yaşanıyor. Slovakya ile Hırvatistan arasında oynanan maçta sakatlanan Slovak yıldız oyuna devam edememişti. Marek Hamsik'in MR'ı bugün çekilecek. Abdullah Avcı, Hamsik konusunda kararını verdi.

Trabzonspor'da Marek Hamsik üzüntüsü yaşanıyor. Kariyerinde defalarca derbi oynamış başarılı oyuncu yüksek ihtimalle Fenerbahçe karşısında kadroda olmayacak. Hırvatistan karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Marek Hamsik'in MR'ı bugün çekilecek. Başarılı orta sahanın sakatlığının büyümemesi adına risk alınmaması bekleniyor.

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözü kulağı Marek Hamsik'ten gelecek habere çevrilmiş durumda. Slovakya Milli Takımı'nda arka adalesinden sakatlanan ve bugün Trabzon'da MR'ı çekilecek olan oyuncunun kesin durumunun burada belli olacağı bildirildi.

Ancak Hamsik ile yapılan ön görüşmede alınan haberler iç açıcı olmadı. 34 yaşındaki oyuncunun ağrılarının olduğunu söylediği ve bunun üzerine de teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Daha uzun soluklu bir sakatlık sürecini doğuracaksa riske gerek yok" dediği belirtildi. Bu son gelişme üzerine Avcı'nın, Fenerbahçe maçı için tüm planlarını Marek Hamsik'in oynamaması üzerine yaptığı ifade edildi.

KADROYA ALTYAPIDAN TAKVİYE

Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da sakatlık kâbusu yaşanıyor. Bordo-mavili takımın son yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Koita, İsmail Köybaşı ve Abdulkadir Parmak katılmazken, Serkan Asan ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Marek Hamsik'in de yer aldığı sakat oyuncu sayısı 6'ya ulaşırken teknik direktör Abdullah Avcı'nın işi oldukça zorlaştı. Kafasındaki ideal 11'de sürekli değişimlere gitmek zorunda kalan Avcı'nın 21 kişilik kadroyu oluşturması için ise altyapıdan takviyeler yapabileceği öğrenildi.

BAKASETAS VE BERAT DEĞERLENDİ

Futbol veri sitesi transfermarkt'ın son yaptığı güncellemeye göre Trabzonspor, 92 milyon 380 bin Euro ile ligin en değerli 4'üncü takımı oldu. Bir öncekine göre 41 milyon liralık düşüş yaşayan bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, 2 milyon Euro'luk değer kaybına rağmen Süper Lig'in en değerli ikinci oyuncusu oldu.

En çok artış gösteren isim ise 7 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya yükselen Bakasetas oldu. Milli Takım'a seçilen Berat Özdemir'in de değeri 3.5 milyondan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.

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Trabzonspor'da Marek Hamsik kararı belli oldu! Fenerbahçe maçında...
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