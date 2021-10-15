15 Ekim Cuma güncel elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı! Elektrik ne zaman gelecek?

AVCILAR

NO: 7787925

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7787875

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HACIBEY, RIZABEY, ÇOBAN SUYU, İNCİ sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7512320

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 95., 96., 97., 98., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 09:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7782913

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-202, G-33, G-40, G-48, G-83, G-84, G-85, G-86, G-88, G-91 sk bölgelerinde 15/10/2021 09:30:00 - 15/10/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7787926

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, HİLAL, KARANFİL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, KARATAŞ sk bölgelerinde 15/10/2021 13:00:00 - 15/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7787915

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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