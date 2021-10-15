15 Ekim Cuma güncel elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı! Elektrik ne zaman gelecek?

15 Ekim Cuma güncel elektrik kesintileri İstanbul genelinde merak ediliyor. Kesinti nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel olarak kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler listesini internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Arıza ve kesintilerden etkilenecek olan mahalle ve semtler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Elektrik ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!
15 EKİM ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ATAŞEHİR
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
11:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: VEDAT GÜNYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: RÜSTEMAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: EBEDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ELVAN
KADIKÖY
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: CUMHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: İSTASYON ARKASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ÖMEREFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: YILDIZ RONA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: ŞEHİR KAHYA
ÜMRANİYE
09:00 - 19:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: OKTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ONURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: SUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: FAHRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ÇOBAN ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: YANKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ILGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: KARABULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: KEÇECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: MEŞELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: NEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: DERSAADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BARUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: OSMANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: SARAYBOSNA
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YAKAMOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNCEYAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KUTLUAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YÜCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AKDİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: EFRUZ
15 EKİM AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ARNAVUTKÖY
NO: 7796322
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7787882
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7792369
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ACAR, BERK, BEŞVANA, CEYLİN, DEMİR ALİ, DİNÇ, ERDEMLİ, PEKGÖZ, PINARBAŞI, SERVİS, TAYAKADIN-TERKOS, TEPEBAŞI sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7796324
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah BİZİM, DEĞİRMEN ARKASI, KEMAL, MACİT sk bölgelerinde 15/10/2021 10:00:00 - 15/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7787883
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk bölgelerinde 15/10/2021 14:00:00 - 15/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 7787925
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7787875
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HACIBEY, RIZABEY, ÇOBAN SUYU, İNCİ sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7512320
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 95., 96., 97., 98., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 09:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7782913
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-202, G-33, G-40, G-48, G-83, G-84, G-85, G-86, G-88, G-91 sk bölgelerinde 15/10/2021 09:30:00 - 15/10/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7787926
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, HİLAL, KARANFİL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, KARATAŞ sk bölgelerinde 15/10/2021 13:00:00 - 15/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 7787915
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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