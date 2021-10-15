Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 15 Ekim Cuma güncel elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı! Elektrik ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 15.10.2021 09:33

15 Ekim Cuma güncel elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı! Elektrik ne zaman gelecek?

15 Ekim Cuma güncel elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı! Elektrik ne zaman gelecek?

Güncel elektrik kesintileri bugün de İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası’nda oturan vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Yaşadığı bölgede elektrik kesintisi yaşayan bazı vatandaşlar “elektrik ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta gelir?” gibi sorulara yanıt arıyor. AYEDAŞ BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile 15 Ekim Cuma güncel elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi yayınlandı. İşte bugün kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler.

15 Ekim Cuma güncel elektrik kesintileri İstanbul genelinde merak ediliyor. Kesinti nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel olarak kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler listesini internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Arıza ve kesintilerden etkilenecek olan mahalle ve semtler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Elektrik ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

15 EKİM ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ATAŞEHİR

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

11:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: VEDAT GÜNYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: RÜSTEMAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: EBEDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ELVAN

KADIKÖY

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: CUMHUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: İSTASYON ARKASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ÖMEREFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: YILDIZ RONA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: ŞEHİR KAHYA

ÜMRANİYE

09:00 - 19:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: OKTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ONURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: SUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: FAHRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BULUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ÇOBAN ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: YANKI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ILGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: KARABULUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: KEÇECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: MEŞELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: NEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: DERSAADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BARUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: OSMANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: SARAYBOSNA

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YAKAMOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNCEYAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KUTLUAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YÜCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AKDİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: EFRUZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

15 EKİM AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 7796322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7787882

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7792369

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ACAR, BERK, BEŞVANA, CEYLİN, DEMİR ALİ, DİNÇ, ERDEMLİ, PEKGÖZ, PINARBAŞI, SERVİS, TAYAKADIN-TERKOS, TEPEBAŞI sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7796324

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah BİZİM, DEĞİRMEN ARKASI, KEMAL, MACİT sk bölgelerinde 15/10/2021 10:00:00 - 15/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7787883

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk bölgelerinde 15/10/2021 14:00:00 - 15/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7787925

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7787875

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HACIBEY, RIZABEY, ÇOBAN SUYU, İNCİ sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7512320

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 95., 96., 97., 98., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 09:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7782913

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-202, G-33, G-40, G-48, G-83, G-84, G-85, G-86, G-88, G-91 sk bölgelerinde 15/10/2021 09:30:00 - 15/10/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7787926

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, HİLAL, KARANFİL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, KARATAŞ sk bölgelerinde 15/10/2021 13:00:00 - 15/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7787915

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk bölgelerinde 15/10/2021 09:00:00 - 15/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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15 Ekim Cuma güncel elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı! Elektrik ne zaman gelecek?
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