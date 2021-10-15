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Giriş Tarihi: 15.10.2021 09:44 Son Güncelleme: 15.10.2021 09:44

Beşiktaş'ın N'Sakala ve Gökhan Töre planı! Sergen Yalçın...

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ın N’Sakala ve Gökhan Töre planı! Sergen Yalçın...

Beşiktaş yönetimi şu ana kadar sergiledikleri performansları yeterli bulunmayan Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre ile sözleşme yenilemek için sezon sonunu bekleyecek.

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın gibi isimlerle sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor.

Ancak Oğuzhan Özyakup gibi henüz teklif gitmeyen iki isim daha var… Onlar da Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre.

Deneyimli sol bek N'Sakala ile 29 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin performanslarını yeterli bulmayan Beşiktaş yönetimi ve teknik heyet, sezon sonuna kadar oyuncuların sahada sunacaklarına göre hareket edecek.

Lig bitiminde Sergen Yalçın'ın vereceği rapor iki yıldızın kaderini belirleyecek.

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Beşiktaş'ın N'Sakala ve Gökhan Töre planı! Sergen Yalçın...
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