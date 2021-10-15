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Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:07 Son Güncelleme: 15.10.2021 11:07

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 15 Ekim Cuma namazı saati (Ankara, İzmir, İstanbul’da Cuma namazı vakitleri il il)

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 15 Ekim Cuma namazı saati Ankara, İzmir, İstanbul’da Cuma namazı vakitleri il il

Müslümanların bayramı kabul edilen bir Cuma’ya daha eriştik. Bu mübarek günü ibadet ve dualarla geçirmek isteyen milyonlarca Müslüman, 81 ilde namaz vakitlerini araştırıyor. Bugün Ankara, İzmir, İstanbul’da Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı merak edilirken, Diyanet merak edilenleri cevapladı. İşte 15 Ekim il il Cuma namazı saati ve vakti!

Cuma namazı için camilerde hep birlikte saf tutacak olan Müslümanlar, bugünkü Cuma namazı saati ve vakti hakkında araştırma yapıyor. 81 il için namaz vakitleri araştırılırken, özellikle Ankara, İzmir, İstanbul'da Cuma namazı vakitleri merak ediliyor. İşte 15 Ekim Cuma namazı saati ve bugün Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 15 EKİM 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu 14 Ekim 2021 cuma namazı saati bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

İSTANBUL: 12:55

ANKARA: 12:39

İZMİR: 13:02

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 15 Ekim Cuma namazı saati (Ankara, İzmir, İstanbul’da Cuma namazı vakitleri il il)
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