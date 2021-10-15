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Giriş Tarihi: 15.10.2021 13:45 Son Güncelleme: 15.10.2021 13:45

DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM ile DGS 2021 ek tercihler başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM ile DGS 2021 ek tercihler başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında binlerce öğrenci DGS ek tercih tarihleri için geri sayıma başladı. Üniversitelerin boş kontenjanlarına ve taban puanlarına göre; ilk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar başvurularını ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde gerekleştirecek. Hal böyleyken “DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?” soruları yanıt aramaya devam ediyor. Getiğimiz sene bu işlemler sonuç tarihinden 1 ay sonra başlamıştı. Peki, 2021 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

DGS ek tercih tarihleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl ilk yerleştirme sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek yerleştirmeler için başvurular 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Hal böyleyken son günlerde "DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. 14 Eylül 2021 tarihinde ilan edilen tercihler sonrası gözlerini ÖSYM'ye çevirenler, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte DGS ek tercih tarihleri ve detaylar...

DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.

DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

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DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM ile DGS 2021 ek tercihler başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?
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