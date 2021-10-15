Reyting sonuçları 14 Ekim 2021 birincisi Çukurova mı, Camdaki Kız mı, Barbaroslar mı? İşte Dünün reyting sonuçları sıralaması...

Reyting sonuçları, özellikle medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. TRT1, KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, STAR gibi birçok kanalda yayınlanan dizi,film ve programlar sıralamalarda iyi bir yer edinmek üzere yarıştı. Reyting sonuçlarında Perşembe günü birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. İşte son dakika yayınlanan reyting sonuçları sıralaması ve tüm detaylar...