Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Reyting sonuçları 14 Ekim 2021 birincisi Çukurova mı, Camdaki Kız mı, Barbaroslar mı? İşte Dünün reyting sonuçları sıralaması...
Giriş Tarihi: 15.10.2021 07:50 Son Güncelleme: 15.10.2021 07:50

Reyting sonuçları 14 Ekim 2021 birincisi Çukurova mı, Camdaki Kız mı, Barbaroslar mı? İşte Dünün reyting sonuçları sıralaması...

Reyting sonuçları 14 Ekim 2021 birincisi Çukurova mı, Camdaki Kız mı, Barbaroslar mı? İşte Dünün reyting sonuçları sıralaması...

Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen dizilerin reyting sonuçları yarışı her hafta olduğu gibi devam etti. Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız gibi birbirinden iddialı yapımın ekranlara geldiği Perşembe gününde AB ve TOTAL sıralama merakla bekleniyor. Hal böyleyken 14 Ekim reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu yanıt aramaya başladı. İşte dünün reyting sonuçları sıralaması ve tüm detaylar...

Reyting sonuçları, özellikle medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. TRT1, KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, STAR gibi birçok kanalda yayınlanan dizi,film ve programlar sıralamalarda iyi bir yer edinmek üzere yarıştı. Reyting sonuçlarında Perşembe günü birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. İşte son dakika yayınlanan reyting sonuçları sıralaması ve tüm detaylar...

Henüz dünün reyting sonuçları sıralaması belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20.00 Tarım Bizim Geleceğimiz
21.15 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
03.55 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)


KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Camdaki Kız 'Dizi'
00.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Power Rangers 'Yabancı Film'
22.30 Power Rangers 'Yabancı Film' (Tekrar)
00.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi' (Tekrar)
23.30 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi'
02.00 Kanunsuz Topraklar 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

13 Ekim Çarşamba reyting sonuçları son dakika: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reytinglerde kim birinci?


TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Bizim Köyün Kızları
16.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi'
00.15 Yerli Dizi'
02.45 Bizim Köyün Kızları (Tekrar)
04.45 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021

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Reyting sonuçları 14 Ekim 2021 birincisi Çukurova mı, Camdaki Kız mı, Barbaroslar mı? İşte Dünün reyting sonuçları sıralaması...
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