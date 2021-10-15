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Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:41 Son Güncelleme: 15.10.2021 11:41

Göztepe'de defans alarmı

DHA
Göztepe’de defans alarmı

Süper Lig'de kötü gidişe milli ara sonrası pazar günü çıkacağı Kasımpaşa deplasmanında son vermek isteyen Göztepe'de stoper sıkıntısı yaşanıyor.

Mihojevic'in sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç forma giyemeden devreyi kapattığı Göztepe'de oynanan 8 maçın 7'sinde 90 dakikada sahada kalan takımın bankoların Arslanagic cezalı. Sakatlığı bulunan yeni transferlerden Wilker Angel'i hafta boyunca maça yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda Venezuelalı stoperin oynamasının çok zor olduğu belirtildi.

Stoper hattında elinde yalnız yerli oyuncular kalan Göztepe, Kahraman'ın yanında ilk 2 maçta oynadıktan sonra 6 haftadır 1 dakika bile süre alamayan Atınç'ı sahaya sürecek. Teknik Direktör Nestor El Maestro, Altınordu'yla oynanan hazırlık maçında defansta Kahraman-Atınç ikilisini ilk kez yan yana denedi. Göztepe'de haftalardır değişmeyen beklerin de değişmesi, defansın sağında Kerim'in yerine 4 haftadır oynamayıp milli arada iyileşen Murat Paluli'nin, solunda ise ilk 8 maçın tamamına 11'de çıkmasına rağmen yaptığı hatalarla eleştirilen Berkan'ın yerine Burekovic'in oynaması gündemde.

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Göztepe'de defans alarmı
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