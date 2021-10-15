Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en komple forvetlerinden biri olan Erling Haaland, dünya devleri tarafından takip ediliyor. Hem Real Madrid hem Manchester United hem Chelsea hem de PSG, Haaland'ı renklerine bağlamak istiyor. Norveçli golcü hakkında ilginç bir iddia daha gündeme geldi.
BİR ALMANYA KLASİĞİ! HAALAND BAYERN MÜNİH'E Mİ GİDECEK?
Bild Gazetesi'nin haberine göre Robert Lewandowski, bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor. Bayern Münih de Lewa'nın takımdan ayrılma fikrinden sonra geleceği planlamaya başladı.
RONALDO'YU ALAMADILAR İLK HEDEF LEWANDOWSKİ!
Bild'in haberine göre Lewandowski'nin menajeri Zahavi, oyuncusunu Manchester City'ye getirmek istiyor.
Aguero'nun ayrılmasından sonra henüz o bölgeyi tamamlayacak bir golcü bulamayan Manchester City, Lewandowski için girişimlere başlayacak.
Eğer transfer gerçekleşirse Robert Lewandowski ile Pep Guardiola, Bayern Münih'in ardından Manchester City'de buluşacak.
LEWANDOWSKİ'DEN GUARDİOLA'YA ÖVGÜ!
Polonya'nın yetiştirdiği en önemli futbolcuların başında yer alan Robert Lewandowski, Bayern Münih'te birlikte çalıştığı Guardiola'ya övgüler yağdırdı.
'Bana futbola başka bir açıdan bakmayı öğretti. Guardiola ile geçirdiğim zamandan sonra futbol hakkında farklı düşünmeye başladım. Futbolu dışarıdan bakarak şimdi farklı bir perspektiften görüyorum. Kimin hata yaptığını, kimin daha iyisini yapabileceğini ve rakibinizden nasıl bir adım önde olabileceğinizi görüyorum.
Onunla konuştuğum zamanlarda bana taktik kısmı ile ilgili çok şey anlattı. 'Daha iyi bir forvet olmana yardım edemem çünkü çok iyisin. Ama takımın topu oraya getirmesi ve tam olarak neyi nasıl yapacağımız konusunda yardımcı olabilirim' demişti'
BAYERN MÜNİH'TEN HAALAND HAMLESİ!
Daha önce Bundesliga'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcu transfer eden Bayern Münih, yeniden aynısını yapabilir.
Borussia Dortmund'taki performansıyla dünyanın en iyi forveti olarak nitelendirilen Haaland'a Bayern Münih talip oldu. Bayern Münih, Haaland için 200 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
İŞTE BAYERN MÜNİH'İN DAHA ÖNCE BUNDESLİGA'DAN ALDIĞI YILDIZLAR
KLOSE, PİZARRO - WERDER BREMEN
LUKAS PODOLSKİ - KÖLN
MARİO GOMEZ - STUTTGART
MİCHAEL BALLACK, ZE ROBERTO, LUCİO - LEVERKUSEN
GNABRY - WERDER BREMEN
LEWANDOWSKİ, GÖTZE - DORTMUND
MANDUZKİC - WOLFSBURG
EFFENBERG - GLADBACH
MEHMET SCHOLL - KARLSRUHE