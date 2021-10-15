Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

Dünyanın en iyi hücum oyuncuları arasında gösterilen Robert Lewandowski bu sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılabilir. Bundesliga'da bu sezon 7 maçta 7 gol atan Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 kez fileleri sarstı. Lewandowski'nin gideceği takım hakkında iddialar gündeme gelirken Haaland ile ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en komple forvetlerinden biri olan Erling Haaland, dünya devleri tarafından takip ediliyor. Hem Real Madrid hem Manchester United hem Chelsea hem de PSG, Haaland'ı renklerine bağlamak istiyor. Norveçli golcü hakkında ilginç bir iddia daha gündeme geldi.