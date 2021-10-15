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Giriş Tarihi: 15.10.2021 14:02 Son Güncelleme: 15.10.2021 14:08

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

SABAH.COM.TR SPOR
Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

Dünyanın en iyi hücum oyuncuları arasında gösterilen Robert Lewandowski bu sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılabilir. Bundesliga'da bu sezon 7 maçta 7 gol atan Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 kez fileleri sarstı. Lewandowski'nin gideceği takım hakkında iddialar gündeme gelirken Haaland ile ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en komple forvetlerinden biri olan Erling Haaland, dünya devleri tarafından takip ediliyor. Hem Real Madrid hem Manchester United hem Chelsea hem de PSG, Haaland'ı renklerine bağlamak istiyor. Norveçli golcü hakkında ilginç bir iddia daha gündeme geldi.

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

BİR ALMANYA KLASİĞİ! HAALAND BAYERN MÜNİH'E Mİ GİDECEK?

Bild Gazetesi'nin haberine göre Robert Lewandowski, bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor. Bayern Münih de Lewa'nın takımdan ayrılma fikrinden sonra geleceği planlamaya başladı.

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

RONALDO'YU ALAMADILAR İLK HEDEF LEWANDOWSKİ!

Bild'in haberine göre Lewandowski'nin menajeri Zahavi, oyuncusunu Manchester City'ye getirmek istiyor.

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

Aguero'nun ayrılmasından sonra henüz o bölgeyi tamamlayacak bir golcü bulamayan Manchester City, Lewandowski için girişimlere başlayacak.

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

Eğer transfer gerçekleşirse Robert Lewandowski ile Pep Guardiola, Bayern Münih'in ardından Manchester City'de buluşacak.

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

LEWANDOWSKİ'DEN GUARDİOLA'YA ÖVGÜ!

Polonya'nın yetiştirdiği en önemli futbolcuların başında yer alan Robert Lewandowski, Bayern Münih'te birlikte çalıştığı Guardiola'ya övgüler yağdırdı.

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

'Bana futbola başka bir açıdan bakmayı öğretti. Guardiola ile geçirdiğim zamandan sonra futbol hakkında farklı düşünmeye başladım. Futbolu dışarıdan bakarak şimdi farklı bir perspektiften görüyorum. Kimin hata yaptığını, kimin daha iyisini yapabileceğini ve rakibinizden nasıl bir adım önde olabileceğinizi görüyorum.

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

Onunla konuştuğum zamanlarda bana taktik kısmı ile ilgili çok şey anlattı. 'Daha iyi bir forvet olmana yardım edemem çünkü çok iyisin. Ama takımın topu oraya getirmesi ve tam olarak neyi nasıl yapacağımız konusunda yardımcı olabilirim' demişti'

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

BAYERN MÜNİH'TEN HAALAND HAMLESİ!

Daha önce Bundesliga'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcu transfer eden Bayern Münih, yeniden aynısını yapabilir.

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

Borussia Dortmund'taki performansıyla dünyanın en iyi forveti olarak nitelendirilen Haaland'a Bayern Münih talip oldu. Bayern Münih, Haaland için 200 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

İŞTE BAYERN MÜNİH'İN DAHA ÖNCE BUNDESLİGA'DAN ALDIĞI YILDIZLAR

KLOSE, PİZARRO - WERDER BREMEN

LUKAS PODOLSKİ - KÖLN

MARİO GOMEZ - STUTTGART

MİCHAEL BALLACK, ZE ROBERTO, LUCİO - LEVERKUSEN

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

GNABRY - WERDER BREMEN

LEWANDOWSKİ, GÖTZE - DORTMUND

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

NEUER, HAMİT ALTINTOP, GORETZKA - SCHALKE

OLİC - HAMBURG

LUİZ GUSTAVO - HOFFENHEİM

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

MANDUZKİC - WOLFSBURG

EFFENBERG - GLADBACH

Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...

MEHMET SCHOLL - KARLSRUHE

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Haaland için bomba iddia! Seneler sonra deja vu: Hamit Altıntop, Podolski, Luiz Gustavo ve Mario Gomez gibi...
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