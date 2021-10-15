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Giriş Tarihi: 15.10.2021 07:46

İSKİ su kesintisi 15 Ekim 2021 güncel liste ve son dakika gelişmeleri: İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ile sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi 15 Ekim 2021 güncel liste ve son dakika gelişmeleri: İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ile sular ne zaman gelecek?

Hatlarda yaşanan bazı çalışma ve arıza sebepleriyle gün içerisinde İstanbul’da su kesintileri yaşanabiliyor. Yaşanan bu arızalara ilişkin liste İSKİ Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Bu noktada ise İstanbul su kesintisi güncel listesi “Sular ne zaman gelecek?” sorusuyla gündeme geliyor. İşte İSKİ 15 Ekim su kesintisi olan ilçeler ve tahmini geliş saati gibi tüm detaylar...

İSKİ su kesintileri listesi ile gün içerisinde yaşanan planlı ve plansız kesintilere ilişkin detayları paylaşıyor. Vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan bu liste sayesinde "Sular ne zaman gelecek?"sorusuna yanıt buluyor. Sabah saatlerinde gelen bilgiye göre şuan için Fatih'te iki mahallede 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası nedeniyle kesinti yaşanıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte 15 Ekim İSKİ su kesintisi yaşana ilçeler...

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Ali Kuşçu Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.10.2021 05:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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İSKİ su kesintisi 15 Ekim 2021 güncel liste ve son dakika gelişmeleri: İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ile sular ne zaman gelecek?
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