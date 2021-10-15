İSKİ su kesintileri listesi ile gün içerisinde yaşanan planlı ve plansız kesintilere ilişkin detayları paylaşıyor. Vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan bu liste sayesinde "Sular ne zaman gelecek?"sorusuna yanıt buluyor. Sabah saatlerinde gelen bilgiye göre şuan için Fatih'te iki mahallede 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası nedeniyle kesinti yaşanıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte 15 Ekim İSKİ su kesintisi yaşana ilçeler...