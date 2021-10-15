İspanya-Fransa finaline Mbappe’nin golü damga vurmuştu! UEFA o kuralı değiştiriyor

UEFA Uluslar Ligi finalinde iki dev Fransa ile İspanya karşı karşıya gelmiş, Fransızlar 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak kupaya uzanmıştı. Ancak müsabakada şampiyonluğun önüne geçen bir pozisyon yaşandı. UEFA, o pozisyon sonrası kural değişikliği yapma kararı aldı. İşte detaylar...
Karşılaşmanın son bölümünde çok tartışılan bir pozisyon yaşandı.
İspanya savunmasının arkasına sarkan Mbappe, meşin yuvarlağı ağlara gönderirken uzun süre ofsayt itirazları yapıldı.
VAR'da incelenen pozisyonda topun İspanyol futbolcudan geldiği için ofsayt olmadığı ifade edildi.
Fransa, 2-1'lik skorla şampiyon olurken bugün hala Mbappe'nin golü tartışılıyor. İspanyol basınından AS'ın haberine göre UEFA, kuralda değişiklik yapacak.
UEFA hakem direktörü Roberto Rosetti, Anthony Taylor'ın kurallar gereği doğru karar verdiğini ancak kuralın tam olarak doğru olmadığını ve değişebileceğini ifade etti.
Rosetti, FIFA ve IFAB ile temas halinde olduğunu ve kuralda değişiklik yapmak için çalışacaklarını söyledi.