İspanya-Fransa finaline Mbappe’nin golü damga vurmuştu! UEFA o kuralı değiştiriyor

UEFA hakem direktörü Roberto Rosetti, Anthony Taylor'ın kurallar gereği doğru karar verdiğini ancak kuralın tam olarak doğru olmadığını ve değişebileceğini ifade etti.

Rosetti, FIFA ve IFAB ile temas halinde olduğunu ve kuralda değişiklik yapmak için çalışacaklarını söyledi.