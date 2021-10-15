Kenya'nın Engin Fırat'tan beklentisi büyük! "Dünya Kupası..."

Kenya futbolu ile ilgili konuşan Mwendwa, "Kenya Futbol Federasyonu 1968 yılında kuruldu. Ama çok profesyonel bir yapıya sahip olduğunu söyleyemeyiz. 1990'lar artık biraz daha turnuvalara katılmaya başladı hem bu bölgede hem dünyada. Buradaki insanlar futbolu çok seviyor. Hatta en sevdikleri spor futbol ve bizim de dünyanın en iyisi olduğumuzu düşünüyor. Buna göre de sonuç bekliyor. Biraz Türkiye'ye de benzer bu konuda. Herkes futbolla ilgili ve bilgili olduğunu iddia ediyor.

O yüzden burada eleştiriler de daha çok sonuç odaklı oluyor. Ama gerçek, sürekli başarıların gelmesi için bizim bu yatırımları yapmamız şart. Umarım sportif tarafta da başarılar gelecektir ki hem kadınlarda hem erkeklerde artık yavaş yavaş Uluslar Kupası'na da katılım gösterebildik. Bunlar da yaptığımız yatırımların yavaş yavaş karşılığının geldiğini gösteriyor" diye konuştu.