Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK yurt ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 15.10.2021 07:58 Son Güncelleme: 15.10.2021 07:59

KYK yurt ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KYK yurt ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KYK yurtlarında asıl yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar ek yerleştirmelerle dolduruluyor. Henüz bir yurda yerleşemeyen üniversite öğrencileri yurt ek yerleştirme başvurusunda bulunuyor. Pazartesi ve Perşembe günleri açıklanan sonuçlar, KYK yurt ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorusuyla inceleniyor. İşte KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KYK yurt yedek yerleştirmeleri Eylül ayında üç defa gerçekleştirilmişti. Ancak bu yerleştirmelerde de kayıt hakkı olmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrenciler olduğu için yedek listesindeki diğer isimlere başvuru hakkı doğdu. Boş kontenjanlar için başvuruda bulunan adaylar KYK yurt ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak gibi sorulara yanıt arıyor. Kurumun son açıklaması ile KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı haberimizde.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Yedek yerleştirmeler boş kalan kontenjanlar için sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. Başvuru sonuçları www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

YURT BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kontenjan türlerine göre yurt başvuru sonuçları belli oldu. Adaylar e-Devlet üzerinden başvuru sonuçlarına ulaşabiliyor.

YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDİYOR MU?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirildi. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YURT YEDEK SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
Son dakika: 850 bin küçük esnaf rahat nefes alacak! Vergi Usul Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi
İbrahim Tatlıses’ten gelini Yasemin Şefkatli’ye paha biçilemez hediye! İbrahim Tatlıses’in hediyesi dudak uçuklattı!
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e çok sert eleştiriler! "Terim isim vererek oyuncularını..."
Son dakika: Burak Elmas tek tek açıkladı! Falcao, Gedson Fernades ve Mostafa Mohamed...
SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi! Bu tarihlere dikkat: Altın için yeni rota belli olacak
Son dakika haberi: Demba Ba'dan 7 sene sonra gelen itiraf: 'Her masal mutlu sonla bitmez!'
En az ilkokul mezunu ve 4 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılacak! 2021 İŞKUR personel alımı ve memur alımı iş ilanları yayınlandı
SON DAKİKA | 14 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK yurt ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA