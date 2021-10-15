KYK yurt yedek yerleştirmeleri Eylül ayında üç defa gerçekleştirilmişti. Ancak bu yerleştirmelerde de kayıt hakkı olmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrenciler olduğu için yedek listesindeki diğer isimlere başvuru hakkı doğdu. Boş kontenjanlar için başvuruda bulunan adaylar KYK yurt ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak gibi sorulara yanıt arıyor. Kurumun son açıklaması ile KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı haberimizde.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Yedek yerleştirmeler boş kalan kontenjanlar için sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. Başvuru sonuçları www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.