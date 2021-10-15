Mevlid Kandili ne zaman sorusunun yanıtı merak konusu olurken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile kandil günleri de belli oldu. Ekim ayının içinde bulunduğumuz şu günlerde, Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün sorusunun yanıtı sık sık araştırılıyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan, her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen bu özel gece için geri sayım başladı. Peki, Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?

2021 MEVLİD KANDİLİ TARİHİ NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) doğum gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Bugünün feyzinden yararlanmak isteyenler ellerini semaya açacak. Kandil ne zaman sorusuna ise ayrıntıları inceleyerek cevap bulabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı kandil günleri takvimi şu şekilde;