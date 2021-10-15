Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bu yıl Mevlid Kandili ne zaman? 2021 Mevlid Kandil tarihi ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 15.10.2021 15:32 Son Güncelleme: 15.10.2021 15:32

Bu yıl Mevlid Kandili ne zaman? 2021 Mevlid Kandil tarihi ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?

Bu yıl Mevlid Kandili ne zaman? 2021 Mevlid Kandil tarihi ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?

Mevlid Kandili ne zaman sorusu, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Mevlid, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.S) doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ifade etmek için kullanılır. İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan bu özel gün her yıl aynı coşku ve heyecan ile karşılanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınladığı dini kandil günleri takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün sorusu yanıt buldu. Peki, 2021 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mevlid Kandili ne zaman sorusunun yanıtı ve dini kandil günleri takvimi

Mevlid Kandili ne zaman sorusunun yanıtı merak konusu olurken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile kandil günleri de belli oldu. Ekim ayının içinde bulunduğumuz şu günlerde, Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün sorusunun yanıtı sık sık araştırılıyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan, her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen bu özel gece için geri sayım başladı. Peki, Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?

2021 MEVLİD KANDİLİ TARİHİ NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) doğum gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Bugünün feyzinden yararlanmak isteyenler ellerini semaya açacak. Kandil ne zaman sorusuna ise ayrıntıları inceleyerek cevap bulabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı kandil günleri takvimi şu şekilde;

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2021 Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar gecesi idrak edilecek.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

TESBİH NAMAZ KAÇ REKATTIR?

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

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Bu yıl Mevlid Kandili ne zaman? 2021 Mevlid Kandil tarihi ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?
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