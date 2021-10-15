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Giriş Tarihi: 15.10.2021 07:59 Son Güncelleme: 15.10.2021 07:59

Bu sene Mevlid Kandili ne zaman, bu hafta mı ve hangi gün? Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile 2021 Mevlid Kandili tarihi ve günü!

Bu sene Mevlid Kandili ne zaman, bu hafta mı ve hangi gün? Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile 2021 Mevlid Kandili tarihi ve günü!

Yılın son kandili için milyonlarca vatandaş “Mevlid Kandili ne zaman, bu hafta mı ve hangi gün idrak edilecek?” sorusuna yanıt arıyor. Bu mübarek kandilde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu vesilesiyle milyonlarca Müslüman Allah’a el açarak dua edip günahlarının affını isteyecek. Bu özel günü en iyi şekilde geçirmek isteyenler, Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları için araştırma yapıyor. İşte, Diyanet takvimi ile 2021 Mevlid Kandili tarihi, günü ve yapılacak ibadetler.

2021 yılının sonuna yaklaşırken, dini günler takvimindeki son kandil olan Mevlid Kandili tarihi ve günü araştırılıyor. Bu hafta idrak edilecek olan bu özel tarih, Mevlid Kandili ne zaman, bu hafta mı ve hangi gün gibi sorularla araştırılıyor. Milyonlarca Müslümanın dualarda buluşacağı bu günün tarihi, Diyanet'in açıklamaları ve takvimi ile netlik kazandı. İşte 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında, hangi gün sorularının yanıtı.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN VE MEVLİD NE DEMEK?

Arapça "wld" kökünden türetilen "mawlid" sözcüğü "doğum" anlamına gelmektedir. Dilimize mevlid/mevlit şeklinde geçen bu kelime, Hz. Muhammed'in doğumunu ve bu kutlu olay için okunan ilahileri izah etmek üzere kullanılır.

2021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 Mevlid Kandili bu yıl 17 Ekim Pazar gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla gelecek hafta Pazar gecesi bu kutlu gece kutlanacak.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Kandil geceleri için özel bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz mübarek gün ve gecelerin ibadetlerle değerlendirilmesini tavsiye buyurmuş, bu gecelerde vakit ve kaza namazlarının kılınmasını önermiştir. Ayrıca tövbe ve istiğfarda bulunmak, zikir çekmek, dua etmek önerilir. Bu gecelerde Kur'an-ı Kerim okumak, peygamberlerin hayatını okumak ve öğrenmek de mühimdir.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR? İŞTE ÖNEMİ

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

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Bu sene Mevlid Kandili ne zaman, bu hafta mı ve hangi gün? Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile 2021 Mevlid Kandili tarihi ve günü!
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