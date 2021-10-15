PROF. DR. YUSUF TUNA KİMDİR?

Prof. Dr. Yusuf Tuna 14.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. Prof. Dr. Yusuf Tuna, İstanbul Ticaret Üniversitesinde İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Rektör danışmanı olarak görev yapmıştır.

Merkez Bankası Para Politikası Üyeliğine atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna, Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye bölümünden mezun oldu. Akademik hayatına 1982'de İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak başlayan Tuna, 1988'de doktorasını tamamladı. TMSF ve BDDK kurul üyelikleri görevinde bulundu.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Yerlerine ise Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.