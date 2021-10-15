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Giriş Tarihi: 16.10.2021 00:35

PSG, geriden gelerek Angers'ı mağlup etti

AA
PSG, geriden gelerek Angers’ı mağlup etti

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Angers'i 2-1 mağlup etti.

Bir önceki lig karşılaşmasında Rennes karşısında ilk puan kaybını yaşayan PSG, puan tablosundaki en yakın takipçilerinden Angers'i ağırladı.

Konuk takım, Fulgini'nin 36. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 69. dakikada Pereira'nın golüyle skoru eşitledi: 1-1.

Kylian Mbappe'nin 87. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle PSG sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PSG'nin yıldız futbolcuları Lionel Messi, Neymar ile Paredes ve Di Maria maç kadrosunda yer almadı.

Bu skorla PSG, puanını 27'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Angers ise 16 puanda kaldı.

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PSG, geriden gelerek Angers'ı mağlup etti
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