İTALYA'DAN AYRILIYOR! BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY...
Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'dan ayrılma kararı aldı. Son Norveç karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan, devre arası İtalya'dan ayrılacak.
BEŞİKTAŞ BAŞKANI ÇEBİ 'İSTİYORUZ' DEMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 'Kaan Ayhan, yazın da gündemimizdeydi fakat transfer olmadı, devre arasında kadromuza katmak istiyoruz' demişti.
Kaan Ayhan'ı milli takıma çağıran ilk teknik adam olan Fatih Terim, milli oyuncu için devreye girdi.
Transferin bitmesi için bizzat Kaan Ayhan ile görüşecek olan Fatih Terim, 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray forması giymesini istiyor.
Schalke 04 altyapısında yetiştikten sonra Frankfurt'ta kiralık olarak forma giyen daha sonra Fortuna Düsseldorf ile çıkışa geçen Kaan Ayhan, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
Terim'in isteği sonrası Galatasaray'ın o dönemki yönetimi sıcak para sıkıntısı çekince Düsseldorf, Kaan Ayhan'ı 2.50 milyon Euro'ya Sasuolo'ya satmıştı.
KAAN AYHAN SADECE 97 DAKİKA SÜRE ALDI
Kaan Ayhan, Bundesliga'daki performansını Serie A'da yansıtamadı. Bu sezon sadece üç lig maçında oynayan Kaan Ayhan toplamda 97 dakika süre aldı.
Bundesliga'da oynadığı 91 maçta bir savunma oyuncusuna göre yüksek gol sayısıyla dikkat çeken Kaan Ayhan, 7 gol atmayı başardı 4 de asist yapan milli oyuncu Bundesliga 2'de de 2 gol attı.
FRANSA MAÇLARININ YILDIZIYDI, G. SARAY VE BEŞİKTAŞ YARIŞACAK
Kaan Ayhan, Milli takım formasını da 44 kez giydi. İkisi Fransa'ya olmak üzere toplam dört gol atan Kaan için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devre arasında yarışması bekleniyor.
Galatasaray'ın hamlesinden sonra Beşiktaş'ın da karşı teklif yapacak.
TERİM, KAAN'IN BABASI EROL AYHAN İLE GÖRÜŞECEK
Tecrübeli teknik adamın eski öğrencisi Kaan Ayhan'ın yanı sıra Kaan'ın babası Erol Ayhan ile de görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında. (Takvim)