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Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:07 Son Güncelleme: 15.10.2021 10:11

Son dakika: Fatih Terim eski öğrencisi için bizzat devrede, babasıyla görüşecek! Beşiktaş da çok istiyordu...

Son dakika: Fatih Terim eski öğrencisi için bizzat devrede, babasıyla görüşecek! Beşiktaş da çok istiyordu...

Yaz transfer döneminde hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın transferi için çaba harcadığı milli oyuncu Kaan Ayhan ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Beşiktaş ile Galatasaray arasında yaşanan Gedson Fernandes krizi sonrasında Kaan Ayhan hakkında da sürprizler söz konusu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kaan Ayhan için devreye girdi.

Son dakika haberi... Kaan Ayhan, milli takım için önemli oyunculardan biri konumunda. Aynı şekilde TFF tarafından getirilen yabancı sınırında da teknik adamların elini rahatlatacak bir oyuncu olan Kaan, hem stoper hem sağ bek hem de ön libero pozisyonlarında forma giyebiliyor. Hem Sergen Yalçın hem de Fatih Terim, Kaan Ayhan'ın transferini istiyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İTALYA'DAN AYRILIYOR! BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY...

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'dan ayrılma kararı aldı. Son Norveç karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan, devre arası İtalya'dan ayrılacak.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI ÇEBİ 'İSTİYORUZ' DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 'Kaan Ayhan, yazın da gündemimizdeydi fakat transfer olmadı, devre arasında kadromuza katmak istiyoruz' demişti.

SON DAKİKA: FATİH TERİM DE KAAN AYHAN İÇİN DEVREYE GİRDİ!

Kaan Ayhan'ı milli takıma çağıran ilk teknik adam olan Fatih Terim, milli oyuncu için devreye girdi.

Transferin bitmesi için bizzat Kaan Ayhan ile görüşecek olan Fatih Terim, 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray forması giymesini istiyor.

Schalke 04 altyapısında yetiştikten sonra Frankfurt'ta kiralık olarak forma giyen daha sonra Fortuna Düsseldorf ile çıkışa geçen Kaan Ayhan, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Terim'in isteği sonrası Galatasaray'ın o dönemki yönetimi sıcak para sıkıntısı çekince Düsseldorf, Kaan Ayhan'ı 2.50 milyon Euro'ya Sasuolo'ya satmıştı.

KAAN AYHAN SADECE 97 DAKİKA SÜRE ALDI

Kaan Ayhan, Bundesliga'daki performansını Serie A'da yansıtamadı. Bu sezon sadece üç lig maçında oynayan Kaan Ayhan toplamda 97 dakika süre aldı.

Bundesliga'da oynadığı 91 maçta bir savunma oyuncusuna göre yüksek gol sayısıyla dikkat çeken Kaan Ayhan, 7 gol atmayı başardı 4 de asist yapan milli oyuncu Bundesliga 2'de de 2 gol attı.

FRANSA MAÇLARININ YILDIZIYDI, G. SARAY VE BEŞİKTAŞ YARIŞACAK

Kaan Ayhan, Milli takım formasını da 44 kez giydi. İkisi Fransa'ya olmak üzere toplam dört gol atan Kaan için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devre arasında yarışması bekleniyor.

Galatasaray'ın hamlesinden sonra Beşiktaş'ın da karşı teklif yapacak.

TERİM, KAAN'IN BABASI EROL AYHAN İLE GÖRÜŞECEK

Tecrübeli teknik adamın eski öğrencisi Kaan Ayhan'ın yanı sıra Kaan'ın babası Erol Ayhan ile de görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında. (Takvim)

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Son dakika: Fatih Terim eski öğrencisi için bizzat devrede, babasıyla görüşecek! Beşiktaş da çok istiyordu...
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