FRANSA MAÇLARININ YILDIZIYDI, G. SARAY VE BEŞİKTAŞ YARIŞACAK

Kaan Ayhan, Milli takım formasını da 44 kez giydi. İkisi Fransa'ya olmak üzere toplam dört gol atan Kaan için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devre arasında yarışması bekleniyor.