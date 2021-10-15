- Trabzonspor'da Hamsik yok. Bu ne demek?

Marek Hamsik, Trabzonspor orta sahasına direnç, kalite ve tecrübe getiren isim oldu. Özellikle sol içten hücuma verdiği katkı, iyi bir şutör olması, onun şu anda yerine biri oynar ama yeri dolmaz sınıfına sokuyor. Siopis şans bulacaktır ama G.Saray maçını 0-2'den 2-2'ye getiren iki değişiklik miydi yoksa Hamsik'in sahada yaptıkları mıydı?