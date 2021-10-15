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Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:20 Son Güncelleme: 15.10.2021 11:24

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladılar

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Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İtalyan basını, Fenerbahçe'nin bonuslarla 20 milyon Euro'ya Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'yi geri almaya hazırlandığını yazdı. Haberde Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine yaptığı transfer teklifi de açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İtalyan basını, Fenerbahçe'nin bonuslarla 20 milyon Euro'ya Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'yi geri almaya hazırlandığını yazdı. Haberde Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine yaptığı transfer teklifi de açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

Fenerbahçe, golcü futbolcusu Vedat Muriqi'i 2 sezon önce bonuslarla birlikte toplamda 20 milyon Euro'ya Lazio'ya satmıştı.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

34 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİSTLİK PERFORMANSI VARDI

Ancak Kosovalı golcü Serie A'da gösterdiği kötü performansla İtalyan ekibinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

Geçen sezon toplamda 34 maçta forma giyen Vedat Muriqi, yalnızca 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

BU SEZON GOLÜ YOK

Bu sezona Maurizio Sarri'nin göreve gelişiyle umutlu başlayan Kosovalı golcü, toplam 8 maçta forma şansı bulabildi ve sadece 1 asiste imza attı.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

"VEDAT MURIQI SIR OLARAK KALMAYA DEVAM EDİYOR"

İtalyan Calciomercato ve Il Gazzettino siteleri ise Vedat Muriqi'nin geleceğiyle ilgili yayınladığı haberlerde dikkat çeken ifadeler kullandılar. İşte o haberin detayları...

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

"Immobile'nin yokluğunda Vedat Muriqi ile oynayan Luis Alberto onu asla anlayamadı.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

Vedat Muriqi için çok para harcandı ve oyuncu hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

"FENERBAHÇE'YE GİTMEK İÇİN SARRI İLE GÖRÜŞECEK"

Milli takımda gol atmaya devam ediyor. Kosova ile çıktığı 35 maçta 18 gol ve 3 asist var.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

Lazio'da oynayamıyor ve bu nedenle Ocak ayı başlarında yeniden Türkiye'ye dönebilir.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

Takımdan ayrılmak ve Fenerbahçe'ye gitmek için Maurizio Sarri ile görüşecek.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 9 MİLYON EURO"

Ancak Lazio'nun ödediği 20 milyon Euro'luk maliyet ve kaybın büyük oluşu çözüm alanını kısıtlıyor.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

Fenerbahçe'nin 9 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi var.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

"LAZIO, VEDAT SONRASI İYİ BİR YEDEK GOLCÜ BULACAK"

Vedat, Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye dönmekten mutluluk duyacak.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladılar

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare de Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunuyor. Tare, Vedat Muriqi'nin gidişinin ardından Sarri'ye iyi bir yedek golcü bulacak."

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Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladılar
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