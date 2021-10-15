Son dakika Fenerbahçe haberleri... İtalyan basını, Fenerbahçe'nin bonuslarla 20 milyon Euro'ya Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'yi geri almaya hazırlandığını yazdı. Haberde Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine yaptığı transfer teklifi de açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe, golcü futbolcusu Vedat Muriqi'i 2 sezon önce bonuslarla birlikte toplamda 20 milyon Euro'ya Lazio'ya satmıştı.
34 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİSTLİK PERFORMANSI VARDI
Ancak Kosovalı golcü Serie A'da gösterdiği kötü performansla İtalyan ekibinde büyük hayal kırıklığı yarattı.
Geçen sezon toplamda 34 maçta forma giyen Vedat Muriqi, yalnızca 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
BU SEZON GOLÜ YOK
Bu sezona Maurizio Sarri'nin göreve gelişiyle umutlu başlayan Kosovalı golcü, toplam 8 maçta forma şansı bulabildi ve sadece 1 asiste imza attı.
"VEDAT MURIQI SIR OLARAK KALMAYA DEVAM EDİYOR"
İtalyan Calciomercato ve Il Gazzettino siteleri ise Vedat Muriqi'nin geleceğiyle ilgili yayınladığı haberlerde dikkat çeken ifadeler kullandılar. İşte o haberin detayları...
"FENERBAHÇE'YE GİTMEK İÇİN SARRI İLE GÖRÜŞECEK"
Milli takımda gol atmaya devam ediyor. Kosova ile çıktığı 35 maçta 18 gol ve 3 asist var.
"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 9 MİLYON EURO"
Ancak Lazio'nun ödediği 20 milyon Euro'luk maliyet ve kaybın büyük oluşu çözüm alanını kısıtlıyor.
"LAZIO, VEDAT SONRASI İYİ BİR YEDEK GOLCÜ BULACAK"
Vedat, Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye dönmekten mutluluk duyacak.
Lazio Sportif Direktörü Igli Tare de Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunuyor. Tare, Vedat Muriqi'nin gidişinin ardından Sarri'ye iyi bir yedek golcü bulacak."