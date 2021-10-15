Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'tan önemli açıklamalar! "Dünya Kupası'nı istiyoruz"

"TEKNİK EKİP OLARAK ÇOK SEVİNDİK"

Takımdaki birlik ve beraberlikten dolayı teknik ekip olarak büyük sevinç yaşadıklarını dile getiren Koçak, "Bir haftadan biraz daha fazla vaktimiz yoktu, takımla çok fazla zaman geçiremedik. Takımı tam tanıyamadan zorlu müsabakalar oynadık. Bu tür galibiyet gelmesi ister istemez Stefan hocamızı ve tüm ekibi duygulandırdı. Maç sonunda da o birlik ve beraberliği görünce daha çok sevindik. Bu birlik ve beraberliği yaşadığımızda başarıya ulaşabiliriz. Ekip olarak bu birlik ve beraberliği sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.