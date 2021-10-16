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Giriş Tarihi: 16.10.2021 12:55 Son Güncelleme: 16.10.2021 12:58

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba, Sporting ve Galatasaray maçlarında yok

Beşiktaş’ın kaptanı Atiba, Sporting ve Galatasaray maçlarında yok

Beşiktaş Kulübü, Başakşehir maçında Atiba Hutchinson'ın sol uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini açıkladı. Atiba, Sporting Lizbon ve Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Kulübü, Başakşehir maçında Atiba Hutchinson'ın sol uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini açıkladı. Atiba, Sporting Lizbon ve Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Atiba'nın Medipol Başakşehir maçında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir." denildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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Beşiktaş'ın kaptanı Atiba, Sporting ve Galatasaray maçlarında yok
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