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Giriş Tarihi: 16.10.2021 22:57 Son Güncelleme: 16.10.2021 22:57

Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Süper Lig 9. Hafta Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta?

Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Süper Lig 9. Hafta Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig’in 9. Hafta maçları kapsamında Konyaspor ile yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Lig başından bu yana 14 puana sahip olan Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında galip gelerek hanesine 3 puanı yazdırmak, üst sıralara tırmanmak istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise “Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?” sorularına yoğun olarak cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve maça ilişkin tüm detaylar.

Süper Lig 9. Haftada Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Zorlu ve bir o kadar da heyecanlı geçmesi beklenen müsabakayı televizyondan izleyecek olan futbolseverler Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Konyaspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detaylar ve tüm bilgiler şöyle;

  • Galatasaray - Konyaspor maçında ilk düdük 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 16:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.


GALATASARAY, KONYASPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin, milli takım kamplarından dönerek antrenmana katıldı.

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Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Süper Lig 9. Hafta Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta?
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