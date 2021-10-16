Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Süper Lig 9. Hafta Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta?

Süper Lig 9. Haftada Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Zorlu ve bir o kadar da heyecanlı geçmesi beklenen müsabakayı televizyondan izleyecek olan futbolseverler Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.
Galatasaray - Konyaspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detaylar ve tüm bilgiler şöyle;
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin, milli takım kamplarından dönerek antrenmana katıldı.