Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 17.10.2021 07:10 Son Güncelleme: 17.10.2021 07:10

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta?

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig’in 9. Hafta maçları kapsamında Konyaspor ile yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Lig başından bu yana 14 puana sahip olan Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında galip gelerek hanesine 3 puanı yazdırmak, üst sıralara tırmanmak istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise “Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?” sorularına yoğun olarak cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve maça ilişkin tüm detaylar.

Süper Lig 9. Haftada Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Zorlu ve bir o kadar da heyecanlı geçmesi beklenen müsabakayı televizyondan izleyecek olan futbolseverler Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Konyaspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detaylar ve tüm bilgiler şöyle;

  • Galatasaray - Konyaspor maçında ilk düdük 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 16:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY, KONYASPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin, milli takım kamplarından dönerek antrenmana katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 300 milyona satılan Newcastle United’dan ters köşe! Herkes dünya yıldızlarını beklerken şaşırtan transfer bütçesi...
Mevlit (Mevlid) Kandili’nde oruç tutulur mu ve kandil günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Mübarek Mevlid Kandili orucu var mı ve tutulur mu? Tüm bilgiler
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün(17 Ekim) kandil mi? Diyanet 2021 Mevlid (Mevlit) Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor?
Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun ve Resimli Kandil mesajları ile Mevlid Kandili kutlama mesajı sözleri seçenekleri
Son dakika haberi! Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den İstanbul dahil 44 kent için sağanak uyarısı
Selçuk Bayraktar'dan T3 Vakfı'nı hedef alan İsmail Saymaz'a tepki: İftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur
Mevlid Kandili ibadetleri, okunacak duaları ve çekilecek tesbihleri nelerdir? Mübarek Mevlid Kandili ibadetleri neler?
Maxi Lopez'i aldatan Wanda Nara, Mauro Icardi ile aynı kaderi yaşadı! Sosyal medyadan ağır sözler...
Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA