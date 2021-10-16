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Giriş Tarihi: 16.10.2021 12:08 Son Güncelleme: 16.10.2021 12:43

Giresunspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor (CANLI)

Giresunspor evinde Çaykur Rizespor’u ağırlıyor CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Ligin son sırasındaki iki takımdan Giresunspor 5 puanla 19, Çaykur Rizespor ise 1 puanla 20. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Ligin son sırasındaki iki takımdan Giresunspor 5 puanla 19, Çaykur Rizespor ise 1 puanla 20. sırada bulunuyor.

GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Çotanak
SAAT: 13.30
HAKEM: Erkan Özdamar
YAYIN: BeIN Sports 1

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Emre, Traore, Flavio, Diabate, Shapi, Sergio, Umut
Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim, Cemali, Dabo, Djokovic, Boldrin, Sabo, Umar, Bolasie

Saat 13.30'da başlayan zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Candaş Elbil yapıyor. Dördüncü hakemliği Burak Pakkan üstleniyor. VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Mustafa Kürşad Filiz bulunuyor.

GİRESUN TAM KADRO, RİZE'DE 4 EKSİK
Maç öncesinde Giresunspor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Çaykur Rizespor'da ise Monzango, Gökhan Gönül, Yasin Pehlivan ve Ronaldo Mendes sakatlıkları sebebiyle forma giyemiyor.

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Giresunspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor (CANLI)
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