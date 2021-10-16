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Giriş Tarihi: 16.10.2021 11:41 Son Güncelleme: 16.10.2021 11:42

Göztepe zincir kırma peşinde

DHA
Göztepe zincir kırma peşinde

Süper Lig'de son 4 maçını üst üste kaybederek düşme hattında kalan Göztepe, milli ara sonrası yarın İstanbul'da Kasımpaşa'ya çıkış yakalama hedefiyle konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda devreyi daha önce kapatan Mihojevic'in yanı sıra cezalı Arslanagic ve sakatlığı bulunan Wilker Angel forma giyemeyecek. Murat Paluli ise 4 maçlık sakatlığının ardından iyileşip takıma döndü.

Bu sezon ilk 8 haftada yalnız 1 galibiyet alabilen Göztepe, 2 beraberlik, 5 yenilgiyle 5 puan toplayıp haftaya 18'inci sırada başladı. Göz-Göz, Ünal Karaman sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Nestor El Maestro yönetiminde ilk maçını kazandıktan sonra son 4 karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Göztepe'nin eski teknik direktörlerinden Cihat Arslan'ın çalıştırdığı 6 puanla 16'ncı sıradaki Kasımpaşa da ligde 6 maçtır hiç kazanamadı. Kasımpaşa'yı tarihinde yalnız 2 kez yenebilen İzmir temsilcisi, rakibinin bileğini geçen sezon 62 yıl sonra ilk kez bükmüştü. Göz-Göz, İstanbul ekibiyle tarihte oynadığı 16 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alırken, rakibini şimdiye kadar deplasmanda hiç yenemedi.

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Göztepe zincir kırma peşinde
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