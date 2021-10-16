Jurgen Klopp’un Mohamed Salah sözleri ortalığı karıştırdı! Ronaldo ve Messi hayranlarını kızdıran yorum...

Klopp'un Ballon d'Or hakkındaki sözleri şöyle:

"Messi ve Ronaldo'nun dünya futbolu için ne yaptığı konusunda veya domine etmeleriyle ilgili konuşamayız. Ancak şu anda Salah en iyisi. Onu her gün görüyorum. Lewandowski, Ronaldo, Messi ve Mbappe gibi isimler var; ancak şu anda listenin en üstünde olduğuna eminim"