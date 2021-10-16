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Giriş Tarihi: 16.10.2021 21:39 Son Güncelleme: 16.10.2021 21:42

Jurgen Klopp'un Mohamed Salah sözleri ortalığı karıştırdı! Ronaldo ve Messi hayranlarını kızdıran yorum...

Jurgen Klopp’un Mohamed Salah sözleri ortalığı karıştırdı! Ronaldo ve Messi hayranlarını kızdıran yorum...

Premier Lig'de Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, bu sezon sergilediği performansla göz kamaştırıyor. Sezona oldukça etkileyici başlayan Salah, şimdiden 10 gole ulaşmayı başardı. Ligin 8. haftasında Watford'u 5-0 mağlup eden Liverpool'da 1 gol ve 1 asist yapan Salah'a hocasından övgü dolu sözler geldi. Başarılı çalıştırıcı Klopp'un o sözleri ortalığı karıştırdı.

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta maçında Watford ile karşılaşan Liverpool, sahadan 5-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Mohamed Salah, hat-trick yapan Firmino ile maçın en iyisi oldu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Liverpool'un başarılı hocası Jurgen Klopp, Mohamed Salah için övgü dolu sözler kullandı.

Jurgen Klopp, Mısırlı golcüsü için "Şu anda Mohamed Salah'tan daha iyi kim var? Ondan iyisi yok ve bu çok açık." diye konuştu.

Premier Lig'de üst üste 8 maçta gol atma başarısı gösteren Mohamed Salah, Premier Lig kariyerinde toplam 104. golünü attı ve bir diğer Afrikalı golcü olan Didier Drogba'yı yakaladı.

Jurgen Klopp'un Salah için söylediği sözler ise Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hayranları tarafından tepki çekti. Avrupa'da yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünün tartışma konusu olduğu bu dönem, 3 futbolcunun hayranlarını adeta kavga haline büründürdü.

2008'den bu yana 2018 yılı hariç Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kazandığı Ballon d'Or için bu sezon Salah'ın alması gerektiğini savunan kitle oldukça fazla.

Liverpool hocası Jurgen Klopp, Mohamed Salah'ın bu yıl Ballon d'Or ödülünü alması gerektiğini savundu. Buna karşın Ronaldo ve Messi hayranları, halen bu ikiliden daha iyi bir futbolcunun olmadığını belirtiyor.

Klopp'un Ballon d'Or hakkındaki sözleri şöyle:

"Messi ve Ronaldo'nun dünya futbolu için ne yaptığı konusunda veya domine etmeleriyle ilgili konuşamayız. Ancak şu anda Salah en iyisi. Onu her gün görüyorum. Lewandowski, Ronaldo, Messi ve Mbappe gibi isimler var; ancak şu anda listenin en üstünde olduğuna eminim"

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Jurgen Klopp'un Mohamed Salah sözleri ortalığı karıştırdı! Ronaldo ve Messi hayranlarını kızdıran yorum...
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