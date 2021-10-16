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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Mert Günok güven vermiyor

Mert Günok güven vermiyor

32 yaşındaki tecrübeli eldiven görev aldığı karşılaşmalarda kalesini rakip forvetlere kapatamadı. Bunun maliyeti Beşiktaş’a 6 puan oldu

Beşiktaş teknik heyeti dünkü maçta kaleyi Mert Günok'a verdi. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven, Süper Lig'de oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatamadı ve ağlarında toplam 7 top gördü. Mert; Antalya ve Altay'dan 2'şer, Başakşehir'den 3 gol yerken Beşiktaş bu müsabakalarda 6 puanı çimlere gömdü. Dün akşam yedek soyunan Ersin Destanoğlu ise ligde 6 karşılaşmada görev yaptı ve 4 gole engel olamadı. 21 yaşındaki kaleci 4 maçı da gol yemeden tamamlamayı başardı.

GULBRANDSEN'E 20 DAKİKA YETTİ!
BAŞAKŞEHIR'DE 76'da Deniz'in yerine oyuna giren Gulbrandsen, uzatmalarla beraber 20 dakikada 1 gol atıp 1 de asist yaparak takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Norveçli oyuncu, bu sezon toplamda 3 gole katkı yapmayı başardı.

LARİN: DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ
İkinci yarıda oyuna dahil olan Cyle Larin, gelecek için umutlu konuştu. Kanadalı oyuncu, "İkinci yarıda daha iyiydik, kontrolü zaman zaman elimizde tuttuk ama 2 fırsat bulup 2'sinde de golü attılar. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Islak zeminde top daha iyi gider, yağış sorun değildi, biz daha iyi olmalıydık. Beşiktaş olarak nasıl bir takım olduğumuzu herkese göstereceğiz" dedi.

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Mert Günok güven vermiyor
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