Mevlit Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 dini günler ve haftalar takvimi yayınlanırken Mevlid Kandili tarihi ve Mevlid Kandili bugün mü yarın mı konuları da netlik kazandı. Ekim ayının sonlarına gelinirken mübarek Mevlid Kandili tarihi en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Dinimizde çok önemli bir yer tutan Mevlid Kandili, her yıl dua ve ibadetler ile geçirilmektedir. Peki, 2021 Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?

2021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? | KANDİL TARİHİ NEDİR?

Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) doğum gecesi yine dualar ve ibadetler ile en verimli şekilde geçirilecek. Bugünün feyzinden yararlanmak isteyenler ellerini semaya açacak ve dualar edilecek. Kandil ne zaman sorusunun yanıtı ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu kandil günleri takvimi ile belli oldu.

İşte, 17 Ekim ne Kandil'i ve Mevlid Kandili ne zaman sorularının yanıtları;