Özil: En özel doğum günüm

F.Bahçe'nın yıldız oyuncusu Mesut Özil, 33. doğum gününü dün kutladı… Resmi siteye açıklamalarda bulunan Özil, "Çocukluk aşkım Fenerbahçe ile birliktebu topraklarda yeni bir yaş almak başkabir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli" ifadelerini kullandı.
DÜNYA YILDIZINA DÜNYA KADAR MESAJ
Mesut Özil'e eşi Amine Gülşe sosyal medya paylaşımı ile tebrik mesajı atarken, yıldız oyuncu için başta La Liga ve Avrupa Ligi resmi hesapları olmak üzere çok sayıda doğum günü tebriği geldi...