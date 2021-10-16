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Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:03 Son Güncelleme: 16.10.2021 10:03

Kandil simidi tarifi! Evde Pastane usulü mahlepli ve mahlepsiz kandili simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kandil simidi tarifi! Evde Pastane usulü mahlepli ve mahlepsiz kandili simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Unlu mamüller arasında yer alan kandil simidi tarifi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 17 Ekim’de idrak edilecek Mevlid Kandili öncesi pastane usulü kandil simidi yapmak isteyenler mahlepli ve mahlepsiz kandili simidi yapılışı araştırmasına çıktı. Mevlid Kandili’nin idrak edileceği bu tarihte de birçok vatandaş en güzel ve ağızda dağılan kandil simidi tarifi arayışına çıkarken aynı zamanda püf noktalarını da merak ediyor. Peki Pastane usulü kandil simidi tarifi nasıl? Evde mahlepli ve mahlepsiz kandili simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntıları…

Mevlid Kandili'nin gelmesiyle birlikte evinde kandil simidi yapmak isteyen vatandaşlar kandil simidi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Hem mübarek günlerin bir parçası haline gelen hem de ağızda dağılan tadıyla büyüleyen kandil simidi tarifi ve malzemeleri merak konusu oldu. Peki Pastane usulü kandil simidi tarifi: Evde mahlepli ve mahlepsiz kandili simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

200 gram tereyağı veya margarin, (oda sıcaklığında),

Yarım su bardağı yoğurt,

3 çay kaşığı kabartma tozu,

1 yumurta sarısı,

1 yumurta akı, (bir kasede hafifçe köpürmüş olarak çırpılmış),

1,5 çay kaşığı tuz,

1 çay kaşığı toz seker,

2,5 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı mahlep,

Çeyrek su bardağı susam,

Çeyrek su bardağı çörek otu,

Dilerseniz sadece susam ya da çörek otu kullanabilirsiniz.

KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

Susamı ayrı düz bir tabağa, çörek otunu ayrı düz bir tabağa koyup yayalım.

Derin bir kabın içerisine un, mahlep ve kabartma tozunu koyup karıştıralım.

Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini başka bir kapta tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hale getirelim.

Yağın içerisine yoğurdu, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri ekleyerek iyice karıştıralım.

Bu malzemelerin üzerine, un, mahlep ve kabartma tozundan elde ettiğimiz karışımını ekleyerek elimizle yoğuralım.

Kulak memesinden biraz daha sert bir kıvamda olacak bir hamur hazırlayalım.

Ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elimizle yuvarlayalım.

Kurşun kalem kalınlığından biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar yapalım.

Hamurların iki ucunu birleştirip simit şeklini verelim. Hamurları uzatma işlemini biraz unlanmış mutfak tezgahının üzerinde de yapabiliriz.

Uçlarını birleştirdiğimiz kandil simitlerinin iki tarafını da ilk önce yumurta akına, sonra ise susam ve/veya çörek otuna batıralım ve margarinle yağlayıp un serpip silkelediğimiz tepsiye dizelim. Aralarında biraz boşluk bırakmaya özen gösterelim.

Sadece yumurta akına bulayıp yaparsak, sade kandil simitleri yapabiliriz.

Hazırladığımız kandil simitlerini önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ile 17 dakika civarında kızarana kadar pişirelim.Kandil simitlerinin dağılmamasını sağlamak için; tepsiyi fırından çıkarıp soğumaya bırakalım.

Hafif ılık hale gelince kandil simitlerini servis tabağına aktarabiliriz.

İsteğinize göre içerisinde mahlep de koyarak lezzetine lezzet katacağınız kandil simidinin ağızda dağılan bir kıvama sahip olması için en önemli püf nokta; tereyağı kullanmaktır.

SUSAMLI, SUSAMSIZ, MAHLEPSİZ VEYA MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ, MALZEMELERİ VE YAPILIŞI

İsteğinize göre içerisinde mahlep de koyarak lezzetine lezzet katacağınız kandil simidinin ağızda dağılan bir kıvama sahip olması için en önemli püf nokta; tereyağı kullanmaktır.

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Kandil simidi tarifi! Evde Pastane usulü mahlepli ve mahlepsiz kandili simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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