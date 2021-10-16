Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Robert Lewandowski'nin yeni takımı belli oluyor! Bir başka dünya devini tercih edecek...
Giriş Tarihi: 16.10.2021 18:15 Son Güncelleme: 16.10.2021 18:20

Robert Lewandowski'nin yeni takımı belli oluyor! Bir başka dünya devini tercih edecek...

Robert Lewandowski’nin yeni takımı belli oluyor! Bir başka dünya devini tercih edecek...

Avrupa futbolunda son yılların en formda golcüsü olan Robert Lewandowski, Bayern Munih formasıyla birçok rekoru alt üst etti. Dünyanın önde gelen futbolcularından Lewandowski'nin yeni takımı ise merakla bekleniyor. İspanyol basınından AS, Robert Lewandowski'nin bir dünya devine gitmek istediğini yazdı.

Avrupa futbolunun en büyük golcüleri arasında yer alan 33 yaşındaki Robert Lewandowski, Alman devi Bayern'e transfer olduğu günden bu yana birçok rekor kırdı ve futbol otoriteleri adına son yılların en iyi golcüsü olarak nitelendirildi.

Geçtiğimiz son 2 sezonda üst üste ödüller kazanan Lewandowski, ülkesi Polonya'nın formasıyla da oldukça başarılı bir performans çiziyor.

Golcü oyuncunun artık Bayern Munih'ten ayrılacağı söylentileri Avrupa basınından sıkça dile getirilmeye başlandı.

Bayern Munih'in oyuncuyu bırakmak istemediği ancak Lewandowski'nin ise kendisine farklı bir yol çizmek istediği ve İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmak istediği yazıldı.

AS'ın haberine göre Panzerler ile çıktığı 339 maçta 307 gol atan golcü oyuncu 2023'te sona erecek sözleşmesini uzatmayı istemiyor.

Önümüzdeki yaz transfer döneminde yönetiminde, transfer olabilmek için izin isteyecek olan Lewandowski, Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid'e gitmek istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!
Son dakika haberleri... Buse'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Metruk evde asılı halde bulunmuştu
Son dakika haberleri: Radamel Falcao'dan şok hareket! Büyük tepki çekti! "Utanç verici"
Son dakika haberi: Samsun'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu karşılaştırması! O sözleri eleştirdi: "İşi çok zor..."
Van'da MİT tarafından kurtarılmıştı!  İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi: Başakşehir maçı sonrası olay sözler! "Beşiktaş ne oynadı? Hepsi hikaye! Sergen Yalçın..."
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Taciz ile suçlanan Mehmet Ali Erbil'den yeni hamle! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Robert Lewandowski'nin yeni takımı belli oluyor! Bir başka dünya devini tercih edecek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA