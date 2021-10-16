Son dakika: 300 milyona satılan Newcastle United’dan ters köşe! Herkes dünya yıldızlarını beklerken şaşırtan transfer bütçesi...

Son dakika haberi... Dünya futbolunda gündeme bomba gibi düşen Newcastle United'ın satılması haberi, tüm futbolseverleri şaşkına çevirdi. Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satılan Newcastle United, satın alımın ardından Mohammed bin Salman'ın takımı haline geldi.
Kulübün hisselerinin yüzde 80'inin alan bu konsorsiyom, 300 milyon sterlin'i ortaya döktü. Gerçekleşen satışla birlikte Premier Lig ekibinin dev bir bütçesi oluşacağı belirtildi.
Birçok İngiliz taraftar kulübün satılmasını oldukça mutlu ve heyecanlı karşılarken, bazı futbolseverler ise futbolun ruhunu öldürdüğü düşüncesiyle bu satın alıma karşı çıktı.
Öte yandan kulübün el değiştirmesiyle birlikte birçok transfer dedikodusu dış basında fazlaca yer aldı.
Dünya yıldızlarını kadrosuna katması beklenen Newcastle United için dünyanın ünlü teknik adamlarının da göreve gelebileceği iddia edildi.
Antonio Conte, Lucien Favre, Steven Gerrard gibi ünlü teknik adamların kapısını çalacağı söylenen İngiliz ekbinin transfer listesinin ise oldukça kalabalık olduğu biliniyor.
Özellikle Barcelona ve Real Madrid'de forma şansı bulamayan yıldız oyunculara gideceği belirtilen Newcastle'ın, Philippe Coutinho ve Gareth Bale için teklif götüreceği söylendi.
TRANSFER BÜTÇESİ BEKLENTİYİ DÜŞÜRDÜ
İngiliz basını kaynaklı birçok transfer haberinin ardından İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından The Telegraph, yepyeni bir iddiayı ortaya attı.
300 milyona satılan ve rekor transfer bütçesiyle birlikte yıldız oyuncuları kadrosuna katması beklenen Newcastle United'ın, transfer bütçesinin beklenen düzeyde olmayacağı anlaşıldı.
The Telegraph'da yer alan habere göre, ocak ayında Newcastle United'a140 milyon sterlin'lik harcama yapması izni Finansal Fair Play tarafından verildi.
Ancak kulübün yeni yöneticileri, 140 milyon sterlinlik bu bütçenin yarısından fazlasını kullanmama kararı aldı.
Aynı haberde, Newcastle'ın ocak ayında 50 milyon sterlinlik bir transfer bütçesi kullanacağı belirtildi.
Bu haberle birlikte dünya yıldızlarını kadrosuna katması beklenen Premier Lig ekibi, birçok taraftarını ters köşeye yatırdı.