Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! 'Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...'
Giriş Tarihi: 16.10.2021 09:36 Son Güncelleme: 16.10.2021 09:47

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! 'Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...'

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Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

Beşiktaş'tan son dakika haberleri geliyor. Sergen Yalçın'ın dün akşamki tercihleri maç sonunda eleştirilerin hedefi oldu. Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayna başarılı hoca, bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı. 9 maçta beş galibiyet iki beraberlik alan Beşiktaş, Altay deplasmanının ardından Başakşehir'e de kaybetti. Usta yazarlar Sergen Yalçın'ın acilen bu takımı fabrika ayarlarına döndürmesi gerektiğini ifade etti. İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı yazar yorumları...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, zirve yarışında önemli bir virajı geçemedi. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya iki gol atan Okaka ve Belözoğlu'nun sonradan oyuna aldığı Gulbrandsen damga vurdu. Norveçli oyuncu 20 dakikada bir gol atıp bir de asist yaptı. Usta yazarlardan Sergen Yalçın'a eleştiri vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

MURAT ÖZBOSTAN: 'SERGEN YALÇIN ACİLEN...'

'İlk yarı bittiğinde Beşiktaş sezonun en silik futbolunu oynadığı Gaziantep deplasmanından farklı bir görüntüde değildi. Cezalı Sergen Yalçın locada, sakatlıktan dönen Ghezzal ve Atiba sahadaydı. Ama varlıkları ile yoklukları belli değildi..

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

Sadece onlar değil tabii! İlk yarım saat rakip ceza alanı içinde topla bile buluşamayan Beşiktaş, oyunu Başakşehir sahasına yıkamazken sahada ne yaptığını bilen müthiş presi ile Batshuayi ve takımı hücuma çıkarmaya çalışan Rıdvan vardı.. İlk yarının özeti buydu..

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

Bu bölümü geride kapatan Sergen Yalçın kötü oynayan üç adamı oyundan aldı: Güven, Atiba ve Oğuzhan.. Ve Beşiktaş rakip alana yerleşti.

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

Aslında Emre Belözoğlu'nun işine gelen oyun planıydı. Çünkü takımı öndeydi ve kontratak arayacaktı.

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

Hesapları Volkan'ın bireysel hatası bozdu. 1-1'den sonra Belözoğlu'nun da doğru değişiklikleri Beşiktaş'ın baskısını kırdı.

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

Ve Kartal dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. Arka arkaya 2 kontratakla 3-1 geriye düştüler. Beşiktaş ikinci golü bulsa da sonuç değişmedi.. Geçen sezonki Beşiktaş'ı arıyor taraftar!.. Neden?

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

En dikkat çeken şey oyun istikrarı yok. Geçen sezon Beşiktaş oyundaki kalitesi, isteği, hırsı ile şampiyon olmuştu. Kartal'a milli ara da iyi gelmemiş. Takımın enerjisi düşük. Önlerinde hayati Sporting maçı da var. Sonra da Galatasaray...

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

Sergen Yalçın'ın acilen bu takımı fabrika ayarlarına döndürmesi gerekiyor. Altay yenilgisi 10 tane sakat futbolcunun varlığı ile açıklanabilir ama dün gece Beşiktaş sadece Pjanic olmadığı için kaybetti denmeyeceğine göre, vidayı değil vidaları sıkma zamanı!..'

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

FATİH DOĞAN: BEŞİKTAŞ'IN RİTMİ YOK!

Beşiktaş milli arada eksiklerinin çoğunu gidererek Başakşehir karşısına çıkmasına rağmen bireysel oyununu takım futboluna dönüştüremediği için Emre Belözoğlu'nun dokunduğu rakibine kaybetti. Pjanic ve N'Koudou dışında "olmazsa olmaz" diyebileceğimiz sakatı kalmamıştı.

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

Eski Başakşehirli Mert'in 11'de başlaması cezası nedeniyle kulübede olmayan Sergen hocanın tek sürpriziydi. Visca'nın şutunda ve seken topta Okaka'nın golünde Mert'e ne kadar fatura yazılır o biraz tartışmaya açık.

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

Ancak emin olduğumuz konu golün hatta gollerin Başakşehir'de ilk Süper Lig maçına çıkan Emre hocaya da yazılacağı! Batshuayi, Rıdvan ve Vida'nın önde gayretli olduğu anlarda savunmayı Beşiktaş aşmakta zorlandı.

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

Rosier ve Ghezzal'dan oluşan sağ kanat beklentilerin gerisinde kaldı. Oğuzhan, Atiba ve Güven'in ilk yarıdaki vasat görüntüsü Murat Şahin eliyle yerinde değişiklikleri getirdi. Alex'in golü Volkan'ın hatası olsa da kulübenin hamlesinin sonucuydu. Oyunun bu bölümünde Başakşehir geriye çok yaslandı.

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

Siyah-beyazlı takım bu süreçte golü bulabilse oyunun şekli değişebilirdi. Ancak Emre Belözoğlu, Beşiktaş'ın kazanma arzusunu ve aldığı riski Gulbrandsen hamlesi ve kontratak oyunuyla galibiyete dönüştürdü.

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

Beşiktaş uzatmalarda penaltıyla 2-3'ü bulsa da nitelikli atak ve pozisyon üretmekte zorlandı. Beşiktaş'ta en büyük eksiklik geçen yıl kendisini şampiyonluğa taşıyan takım ruhu ve futbolundan uzak bireysel görüntüsüydü.

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

Beşiktaş şampiyonluk istiyorsa dağınıklıktan kurtulması şart. Okaka'nın Vida'yı formasından çekmesine penanltı vermeliydi. Hakem çalsaydı belki oyunun kaderi değişebilirdi.'

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Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! 'Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...'
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