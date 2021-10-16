Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası sert sözler! ’Sporting ve Galatasaray maçlarında Sergen Yalçın acilen...’

Sadece onlar değil tabii! İlk yarım saat rakip ceza alanı içinde topla bile buluşamayan Beşiktaş, oyunu Başakşehir sahasına yıkamazken sahada ne yaptığını bilen müthiş presi ile Batshuayi ve takımı hücuma çıkarmaya çalışan Rıdvan vardı.. İlk yarının özeti buydu..