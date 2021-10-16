Son dakika: Cristiano Ronaldo ’Patron benim’ diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

Cristiano Ronaldo Manchester United teknik patronu Solskjaer'e isyan etti! Son dakika haberine göre Ronaldo, yedek kalmaktan hiç ama hiç memnun değil. Everton karşılaşmasında Cavani'nin yerine oyuna girdikten sonra objektiflere sinirli şekilde yansıyan Ronaldo, bu konu hakkında teknik direktör Solksjaer ile görüşme gerçekleştirdi.
36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, her geçen gün milyonlarca futbolseveri şaşırtmaya devam ediyor. Portekizli dünya yıldızı son olarak milli takımda hatrick yaparak yeni bir rekor daha kırdı.
Manchester United'a transfer olduktan sonra Premier Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde iki maça çıkan Ronaldo, 5 gol attı.
SON DAKİKA: RONALDO İSYAN ETTİ! 'BENİ HER MAÇTA OYNAT!'
Cristiano Ronaldo, Everton maçından sonra teknik direktör Solskjaer ile bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli dünya yıldızı Norveçli teknik adama her maçta oynamak istediğini söyledi.
The Sun'da çıkan habere göre Ronaldo, Everton maçından sonra hocasıyla görüştü ve her Premier Lig maçında ilk 11'de başlamak için uygun olduğunu dile getirdi.
İngiliz basınının iddiasına göre teknik direktör Solskjaer, Villareal maçından sonra Ronaldo'nun yorgun olduğunu düşündü ve Everton maçına Cavani ile başladı. ey
'BURAYA KUPALAR KAZANMAK İÇİN GELDİM'
Ronaldo, isyan ederken 'Ben buraya kupalar kazanmak için geldim' dedi. Ronaldo'nun bundan sonraki maçlarda ilk 11'de olması bekleniyor.
ALEX FERGUSON BECKHAM GERİLİMİNİ HATIRLATTI!
Manchester United'ın en başarılı olduğu yıllarda takımın yıldızı Beckham ile Ferguson arasında bir gerilim yaşanmıştı.
Kaybedilen bir maçın ardından Alex Ferguson, ortadaki kramponu rastgele fırlatmış ve o krampon Beckham'ın kaşına gelmişti.
Daha sonra olayı iki taraf da doğrulamıştı. İşte o dönem yaşananlar...
Seneler önce Arsenal'e 2-0 yenilen Manchester United'ta, Teknik Direktörü Alex Ferguson'un soyunma odasında fırlattığı krampon takımın yıldız oyuncusu David Beckham'a isabet etti. Beckham'ın kaşına iki dikiş atıldı.
Alex Ferguson da olayı doğruladı ve "Soyunma odalarında her akşam gerginlikler yaşanır. Odadaki tek sinirli kişi ben değildim. Fakat, bu aptal bir kazaydı, üzgünüm ve bir daha böyle bir şey olmayacak." dedi.
Bu Alex Ferguson ile Beckham arasında yaşanan ilk gerginlik değil. İki yıl önce Ferguson, oğluna bakmak için bir seans kaçıran Beckham'ı antrenmandan kovmuş ve bir maç oynatmamıştı.