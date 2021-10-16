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Giriş Tarihi: 16.10.2021 11:05 Son Güncelleme: 16.10.2021 11:09

Son dakika: Cristiano Ronaldo 'Patron benim' diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

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Son dakika: Cristiano Ronaldo ’Patron benim’ diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

Son dakika haberi... İngiltere basını Cristiano Ronaldo ile Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer arasında geçen o konuşmaları manşetlere taşıdı. İngiltere o iddiaları konuşuyor. Sezon başında Manchester City'ye transferi son anda iptal olan ve eski takımı Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, hocasını uyardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Cristiano Ronaldo Manchester United teknik patronu Solskjaer'e isyan etti! Son dakika haberine göre Ronaldo, yedek kalmaktan hiç ama hiç memnun değil. Everton karşılaşmasında Cavani'nin yerine oyuna girdikten sonra objektiflere sinirli şekilde yansıyan Ronaldo, bu konu hakkında teknik direktör Solksjaer ile görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo ’Patron benim’ diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, her geçen gün milyonlarca futbolseveri şaşırtmaya devam ediyor. Portekizli dünya yıldızı son olarak milli takımda hatrick yaparak yeni bir rekor daha kırdı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo ’Patron benim’ diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

Manchester United'a transfer olduktan sonra Premier Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde iki maça çıkan Ronaldo, 5 gol attı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo ’Patron benim’ diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

SON DAKİKA: RONALDO İSYAN ETTİ! 'BENİ HER MAÇTA OYNAT!'

Cristiano Ronaldo, Everton maçından sonra teknik direktör Solskjaer ile bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli dünya yıldızı Norveçli teknik adama her maçta oynamak istediğini söyledi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo ’Patron benim’ diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

The Sun'da çıkan habere göre Ronaldo, Everton maçından sonra hocasıyla görüştü ve her Premier Lig maçında ilk 11'de başlamak için uygun olduğunu dile getirdi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo ’Patron benim’ diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

İngiliz basınının iddiasına göre teknik direktör Solskjaer, Villareal maçından sonra Ronaldo'nun yorgun olduğunu düşündü ve Everton maçına Cavani ile başladı. ey

Son dakika: Cristiano Ronaldo ’Patron benim’ diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

'BURAYA KUPALAR KAZANMAK İÇİN GELDİM'

Ronaldo, isyan ederken 'Ben buraya kupalar kazanmak için geldim' dedi. Ronaldo'nun bundan sonraki maçlarda ilk 11'de olması bekleniyor.

Son dakika: Cristiano Ronaldo ’Patron benim’ diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

ALEX FERGUSON BECKHAM GERİLİMİNİ HATIRLATTI!

Manchester United'ın en başarılı olduğu yıllarda takımın yıldızı Beckham ile Ferguson arasında bir gerilim yaşanmıştı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo ’Patron benim’ diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

Kaybedilen bir maçın ardından Alex Ferguson, ortadaki kramponu rastgele fırlatmış ve o krampon Beckham'ın kaşına gelmişti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo ’Patron benim’ diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

Daha sonra olayı iki taraf da doğrulamıştı. İşte o dönem yaşananlar...

Son dakika: Cristiano Ronaldo ’Patron benim’ diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

Seneler önce Arsenal'e 2-0 yenilen Manchester United'ta, Teknik Direktörü Alex Ferguson'un soyunma odasında fırlattığı krampon takımın yıldız oyuncusu David Beckham'a isabet etti. Beckham'ın kaşına iki dikiş atıldı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo ’Patron benim’ diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

Alex Ferguson da olayı doğruladı ve "Soyunma odalarında her akşam gerginlikler yaşanır. Odadaki tek sinirli kişi ben değildim. Fakat, bu aptal bir kazaydı, üzgünüm ve bir daha böyle bir şey olmayacak." dedi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo ’Patron benim’ diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı

Bu Alex Ferguson ile Beckham arasında yaşanan ilk gerginlik değil. İki yıl önce Ferguson, oğluna bakmak için bir seans kaçıran Beckham'ı antrenmandan kovmuş ve bir maç oynatmamıştı.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo 'Patron benim' diyerek isyan etti! Seneler önceki Alex Ferguson Beckham olayını hatırlattı
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