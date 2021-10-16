Son dakika Galatasaray haberleri: Abdürrahim Albayrak’tan Falcao, Babel ve Hamit Altıntop açıklaması

"FALCAO'YU TARAFTAR İSTEDİ, BAŞKAN ALDI"

Abdürrahim Albayrak, 2018-19 sezonunda Monaco'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a katılan ancak performansı ve maliyetiyle eleştirilerin odağında olan Falcao transferine açıklık getirdi:



"Falcao gelince bütün Türkiye ayağa kalktı, başkan 'Taraftar istiyor ben alacağım' dedi. Talihsiz bir Falcao fotoğrafı ortaya çıktı. Ben bir gazeteciye falan vermedim çok yakın bir arkadaşıma verdim o fotoğrafı. Bunun için özür dilerim. Falcao için bir bonservis bedeli istediler. Falcao '5-6 milyon euro bedelle bir yere gitmem, ben Falcao'yum' dedi.