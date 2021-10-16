Son dakika Galatasaray haberleri: Abdürrahim Albayrak’tan Falcao, Babel ve Hamit Altıntop açıklaması

Galatasaray Kulübü'nde Burak Elmas döneminde ilk olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. 2 gün sürecek toplantının ilk gününde Mustafa Cengiz yönetiminin döneminde gerçekleştirilen faaliyetler anlatıldı. Cengiz döneminde Galatasaray İkinci başkanlığı görevini üstlenen Abdürrahim Albayrak, Falcao transferine dair açıklamalarda bulundu.
"Galatasaray'a zarar veriyoruz!" sözleriyle konuşmasına başlayan Albayrak, "Bankalar yarın bize zorluk çıkartacak. Birçok kurumdan bize incelemeler gelecek. Şahsıma bir şey işlemişsem gençliğim haram olsun bana, yarını göremeyeyim! Bundan sonra yönetim, başkan ayrımı yapmadan ölüme gidecek kadar Galatasaraylıyım!" şeklinde konuştu.
"FALCAO'YU TARAFTAR İSTEDİ, BAŞKAN ALDI"
Abdürrahim Albayrak, 2018-19 sezonunda Monaco'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a katılan ancak performansı ve maliyetiyle eleştirilerin odağında olan Falcao transferine açıklık getirdi:
"Falcao gelince bütün Türkiye ayağa kalktı, başkan 'Taraftar istiyor ben alacağım' dedi. Talihsiz bir Falcao fotoğrafı ortaya çıktı. Ben bir gazeteciye falan vermedim çok yakın bir arkadaşıma verdim o fotoğrafı. Bunun için özür dilerim. Falcao için bir bonservis bedeli istediler. Falcao '5-6 milyon euro bedelle bir yere gitmem, ben Falcao'yum' dedi.
Babel'i sezon ortasında alırken 2,5 milyon euro imza parası verdik mi, Babel'e de buna yakın bir ücret ödedik mi, ödedik. Falcao'ya imza parası içinde yıllık 5 milyon euro verdik. Arkadaşlar bu transfer tutmadı. Dünya çapında bir santrfor alıyorsunuz, tutmuyor. Buna benim kadar kimse üzülmez. Uymadı Falcao. Başkan, tamamen taraftarın isteklerine arzularına dayanarak aldı. Falcao'ya 2 yılda 10 milyon euro ödedik. Maç başları da vardı. Bu aldığı paralardan da 500 bin euro indirim yaptı, kovid döneminde almadı.
Ünal Aysal zamanında Hamit transferi için gittim. Aysal bana 'Hamit, köprüden karşıya giderse geri dönme' dedi."