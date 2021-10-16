Son dakika: Galatasaray’da Mustafa Cengiz ve yönetimi idari yönden ibra edilmedi! Mali yönden...

ESKİ YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Mustafa Cengiz yönetiminde ikinci başkan olan Abdurrahim Albayrak ile yönetim kurulunda yer alan Okan Böke, ibra oylamasını değerlendirdi.

Oylamanın ardından söz alan Albayrak, oylamaya katılanlara teşekkür ederek, "Mali yönden ibra ettiniz, yönetimsel hatalarımızı gördünüz ve ibra etmediniz. Bunu saygıyla karşılıyorum. Başka Galatasaray yok. Hepimiz sarı-kırmızılı renklere gönül verdik. Bugünkü mali yönden ibramız bütün Galatasaraylıları mutlu ve memnun etmiştir." diye konuştu.

Okan Böke ise "İdari açıdan başaramadık. Mali açıdan teveccühünüzle ibra olduk. Biz, 2019'da nasıl çalıştıysak 2020'de de öyle çalışmıştık. Galatasaraylı olarak fikri hür, vicdanı hür bir şekilde verdiğiniz karardan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizin kararı bizim için bir örnek teşkil ediyor. Bundan sonraki çalışmalarda bu kararı dikkate alacağımızı saygılarımla bilginize sunarım." ifadelerini kullandı.