Süper Lig’de günün maçı! Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor...

Süper Lig'de 9. hafta maçları devam ediyor. Cumartesi gününün en dikkat çeken mücadelesi, Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak. Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Adana ekibi, yeni hocasıyla çıkış peşinde olan Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Yeni Malatyaspor'un başına geçerek yeniden Süper Lig'e dönen Marius Sumudica, ilk maçında galibiyet almak istiyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Bjarnason, Vargas, Belhanda, Yunus, Balotelli

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Hafez, Ndong, Mounir, Aabid, Tetteh, Adem