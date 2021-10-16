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Giriş Tarihi: 16.10.2021 19:06

Süper Lig'de günün maçı! Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor...

Süper Lig’de günün maçı! Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor...

Süper Lig'in 9. haftasında zorlu karşılaşmalar devam ediyor. Bu sezon dikkat çeken transferleriyle Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, Marius Sumudica'yı takımın başına getiren Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma, saat 19.00'da başladı ve Fırat Aydınus yönetiyor.

Süper Lig'de 9. hafta maçları devam ediyor. Cumartesi gününün en dikkat çeken mücadelesi, Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak. Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Adana ekibi, yeni hocasıyla çıkış peşinde olan Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Yeni Malatyaspor'un başına geçerek yeniden Süper Lig'e dönen Marius Sumudica, ilk maçında galibiyet almak istiyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Bjarnason, Vargas, Belhanda, Yunus, Balotelli

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Hafez, Ndong, Mounir, Aabid, Tetteh, Adem

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Süper Lig'de günün maçı! Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor...
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