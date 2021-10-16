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Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:29

Vitor Pereira'dan Mesut Özil ve Sosa sürprizi! Trabzonspor karşısında...

Vitor Pereira’dan Mesut Özil ve Sosa sürprizi! Trabzonspor karşısında...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı için hazırlıklar tamamlandı, Vitor Pereira kadroda iki sürpriz birden yapacak. Marek Hamsik'in eksikliğini avantaja çevirmek isteyen Vitor Pereira, orta sahada sürpriz bir şekilde Arjantinli yıldız Jose Sosa'yı oynatacak. Luiz Gustavo ise Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ı kilitleyecek.

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında avantaj arıyor. Bordo mavililere konuk olacak Fenerbahçe, Karadeniz'den galibiyetle dönerek liderliğini korumak istiyor. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, orta sahada Sosa'ya forma şansı verecek. Mesut Özil ise sol kanatta forma giyecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Marek Hamsik'in yokluğunda Jose Sosa kozuyla orta sahada kontrolü ele almanın planını yapıyor. Sakatlıktan çıkan Arjantinli ile başlamayı düşünen Pereira, gidişata göre Zajc'ı da sahaya sürecek.

Portekizli teknik adam, topa sahip olma istatistiğiyle ön plana çıkan Trabzonspor'u daha çok koşturarak kendi silahını elinden almak istiyor. Böylelikle taraftarın baskısı azalacak, rakip daha fazla yorulacak.

Pereira planını topa daha fazla sahip olma üzerine yapıyor. Sosa'nın en büyük destekçisi Mesut olacak. Özil, zaman zaman yer değiştirip 10 numara pozisyonuna geçecek ve top alarak takıma nefes aldıracak. Luiz Gustavo ise Bakasetas'ı sürekli göz hapsinde tutacak.

'MÜCADELE EDİN GALİBİYET GELECEK'

Trabzon maçı öncesinde Vitor Pereira, oyuncularına seslendi… Milli maçlar öncesinde yakalanan havayı devam ettirmelerinin çok önemli olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "Siz mücadele edin, gerisi gelecek.

Bu ligin en güçlü takımıyız. Bunu sahada göstereceğiz" ifadelerini kullanırken "Büyük bir taraftar baskısı olacak. Ancak sakin olmalıyız" diyerek de uyarılarda bulundu.

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Vitor Pereira'dan Mesut Özil ve Sosa sürprizi! Trabzonspor karşısında...
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