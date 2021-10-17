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Giriş Tarihi: 17.10.2021 11:25 Son Güncelleme: 17.10.2021 11:25

17 Ekim Pazar güncel su kesintileri İSKİ: İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler son dakika!

17 Ekim Pazar güncel su kesintileri İSKİ: İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler son dakika!

Pazar sabahı evinde su kesintisi ile karşı karşıya kalan vatandaşlar, “Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?” sorusuna yanıt arıyor. İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden araştırma yapan İstanbullular, arıza kaynağını ve kesintinin ne zaman son bulacağını öğrenmek istiyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına 17 Ekim Pazar güncel su kesintileri İSKİ tarafından son dakika olarak duyuruldu. İşte İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler!

Şebeke arızası ve altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle meydana gelen planlı su kesintileri, İSKİ tarafından "17 Ekim Pazar güncel su kesintileri" başlığıyla duyuruldu. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda kesintiyle karşı karşıya kalanlar, "sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?" gibi sorulara yanıt arıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler son dakika olarak duyuruldu! İşte güncel su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler listesi!

17 EKİM GÜNCEL SU KESİNTİLERİ LİSTESİ İSKİ!

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Terkos Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2021 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2021 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2021 10:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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17 Ekim Pazar güncel su kesintileri İSKİ: İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler son dakika!
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