Şebeke arızası ve altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle meydana gelen planlı su kesintileri, İSKİ tarafından "17 Ekim Pazar güncel su kesintileri" başlığıyla duyuruldu. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda kesintiyle karşı karşıya kalanlar, "sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?" gibi sorulara yanıt arıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler son dakika olarak duyuruldu! İşte güncel su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler listesi!
17 EKİM GÜNCEL SU KESİNTİLERİ LİSTESİ İSKİ!
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Terkos Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.10.2021 10:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güzeltepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.10.2021 10:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yavuz Selim Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.10.2021 10:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.