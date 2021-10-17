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Giriş Tarihi: 17.10.2021 10:27 Son Güncelleme: 17.10.2021 10:40

Fatih Terim'den Sacha Boey kararı

Fatih Terim’den Sacha Boey kararı

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Süper Lig'deki son 2 maçında Göztepe ve Çaykur Rizespor'u yenmeyi başaran Galatasaray, 9. hafta mücadelesinde Konyaspor'u ağırlayacak. Marcao ve Berkan Kutlu'dan cezalı olmaları sebebiyle yararlanamayacak olan teknik direktör Fatih Terim, Sacha Boey'le ilgili de kararını verdi.

Beşiktaş'ın Başakşehir'e yenilmesiyle rakibi ile puanlarını eşitleme fırsatı yakalayan Galatasaray, bugün evinde Konyaspor'u devirip Trabzonspor- Fenerbahçe maçına odaklanacak.

Konyaspor ile Galatasaray ligde 40 kez karşı karşıya gelirken, 29 maçı Sarı-Kırmızılılar kazandı, 3 mücadelede ise Konya'nın üstünlüğü vardı.

Marcao ve Berkan cezaları nedeniyle 16.00'da başlayacak maçta forma giyemeyecek. Milli arada iyileşse de Sacha Boey ilk 11'de riske edilmeyecek.

KAPTAN MUSLERA TAKIMIN BAŞINDA
Cuma sabaha karşı Brezilya'da maça çıkan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a geldi.

Dün sabah kızının 2. yaş gününü ailesiyle kutlayan Muslera akşam Florya'da idmana çıkıp takıma katıldı. Uruguaylı kaleci Konyaspor maçında kaleyi koruyacak.

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Fatih Terim'den Sacha Boey kararı
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