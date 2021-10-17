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Giriş Tarihi: 17.10.2021 20:23 Son Güncelleme: 17.10.2021 20:29

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae kariyerinin ikinci kırmızı kartını gördü!

Fenerbahçe’de Kim Min-Jae kariyerinin ikinci kırmızı kartını gördü!

Süper Lig'de haftanın derbisinde Trabzonspor evinde, lider Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın 3. dakikasında 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae maçın 23. dakikasında takımını 10 bıraktı.

Süper Lig'de derbi haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçın 3. dakikasında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, Bakasetas'ın frikikten attığı gole engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

KİM MİN-JAE KARİYERİNİN İKİNCİ KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, maçın 13. ve 23. dakikasında gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Koreli oyuncu Kim, kariyerinin ikinci kırmızı kartını görmüş oldu.

Tehlikeli yerden frikik kazanan Trabzonspor, Bakasetas'ın yerden vurduğu şutta Altay topu kalenin içinde kontrol etti ve hakem golü verdi.

Kim, son maçlarda gösterdiği performansla beğeni almış ve takımın değişilmez ismi olmuştu.

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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae kariyerinin ikinci kırmızı kartını gördü!
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