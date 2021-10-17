Fenerbahçe’de Kim Min-Jae kariyerinin ikinci kırmızı kartını gördü!

KİM MİN-JAE KARİYERİNİN İKİNCİ KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, maçın 13. ve 23. dakikasında gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.