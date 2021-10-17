Fenerbahçe’de Kim Min-Jae kariyerinin ikinci kırmızı kartını gördü!

Süper Lig'de derbi haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçın 3. dakikasında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, Bakasetas'ın frikikten attığı gole engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
KİM MİN-JAE KARİYERİNİN İKİNCİ KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ
Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, maçın 13. ve 23. dakikasında gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Koreli oyuncu Kim, kariyerinin ikinci kırmızı kartını görmüş oldu.
Tehlikeli yerden frikik kazanan Trabzonspor, Bakasetas'ın yerden vurduğu şutta Altay topu kalenin içinde kontrol etti ve hakem golü verdi.
Kim, son maçlarda gösterdiği performansla beğeni almış ve takımın değişilmez ismi olmuştu.