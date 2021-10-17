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Giriş Tarihi: 17.10.2021 13:14 Son Güncelleme: 17.10.2021 13:16

Kuzey İrlanda'da Marcao-Kerem vakası! Aaron McCarey takım arkadaşına saldırdı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Kuzey İrlanda’da Marcao-Kerem vakası! Aaron McCarey takım arkadaşına saldırdı

Süper Lig'de Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği mücadelede uzun yıllar unutulmayacak bir olay yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı. Uzun süre ülke gündemine damga vuran bu olayın ardından Marcao 8 maç ceza almıştı. Kuzey İrlanda'da oynanan Glentoran ile Coleraine mücadelesinde benzer bir olay yaşandı. Glentoran kalecisi Aaron McCarey, yedikleri golün ardından takım arkadaşı Bobby Burns'e saldırdı ve oyundan atıldı. İşte detaylar...

Sabah Spor Dış Haber! Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'a konuk olmuştu. Müsabakayı sarı-kırmızılı takım 2-0 kazanırken, uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı.

Bir pozisyonda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na sinirlenen Marcao, genç oyuncuya saldırmıştı. Herkesin şoke olduğu olayın ardından Marcao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Brezilyalı yıldız daha sonra 8 maç ceza almıştı. Benzer bir olay Kuzey İrlanda Ligi'nde yaşandı.

Kuzey İrlanda Ligi'nin 4. haftasında Glentoran ile Coleraine karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollere sahne olan müsabaka 2-2 sona erdi. Müsabakaya Glentoran kalecisi Aaron McCarey damga vurdu.

Kuzey İrlanda Ligi'nde Glentoran kalecisi Aaron McCarey, yedikleri golün ardından takım arkadaşı Bobby Burns'e saldırdı ve oyundan atıldı.

Maçın son bölümüne Glentoran 2-1 önde girerken, 80'de Coleraine skora denge getiren golü attı. Bu golden sonra McCarey adeta çılgına döndü.

Yedikleri golün sorumlusu olarak topu kaptıran Bobby Burns'ü gören McCarey, koşarak 22 yaşındaki takım arkadaşına vurdu.

Burns bir anda neye uğradığını şaşırdı ve yere yığıldı. Aaron McCarey ise direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Glentoran teknik direktörü Mick McDermott, 29 yaşındaki kalecinin takım arkadaşına saldırdığı olayı maçın ardından değerlendirdi.

Glentoran Teknik Direktörü Mick McDermott, "İkisi de olanlardan dolayı perişan. Bununla ilgileneceğiz. Bobby ile konuştum ve yüzüne vurmadığını söyledi. Olmaması gereken bir olay oldu ve şimdi yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kuzey İrlanda'da Marcao-Kerem vakası! Aaron McCarey takım arkadaşına saldırdı
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