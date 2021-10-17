1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir? Mevlid Kandilinde 1000 ihlas ne zamana kadar ve hangi vakitte okunur?

1000 ihlas okumanın fazileti Müslümanlar tarafından son günlerde sıklıkla araştırılıyor. ''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gecede 1000 ihlas suresi okumak faziletleri en büyük olan ibadet arasında bulunuyor. 4 ayetten oluşan ve Mekke döneminde inmiş olan 1000 ihlas Arapça ve Türkçe okunuşu merak ediliyor. Hz. Muhammed bu surenin önemi ve fazileti hakkında birçok hadisde bulunmuştur. Öte yandan 1000 ihlası okurken muhakkak besmele çekilmelidir. Mevlid Kandili 1000 ihlas okumanın fazileti ve sırları nelerdir? 1000 ihlas ne zamana kadar hangi vakitte okunur?
Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor. ''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gecede, 1000 ihlas suresi okumanın fazileti oldukça fazladır. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Mevlid Kandili'nin gelmesi ile birlikte okunacak dualar ve sureler arasında en çok araştırılan ise 1000 ihlas okumak oluyor.
Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
İhlas Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O 'na bir denk de olmadı.
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.
Bir kimse İhlâs suresini abdestli olarak okumaya devam ederse, Allah'u Teâlâ o kimseye ölüm halini ve kabir sualini kolaylaştırır, kıyametin dehşetinden ve mahşer yerinin susuzluğundan bu sure hürmetine o kimseyi korur. 100 defa okuyan, kâmil bir iman'a ere. 10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz.
Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar.