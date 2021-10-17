1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir? Mevlid Kandilinde 1000 ihlas ne zamana kadar ve hangi vakitte okunur?

MEVLİD KANDİLİ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ NELERDİR?

Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor. ''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gecede, 1000 ihlas suresi okumanın fazileti oldukça fazladır. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Mevlid Kandili'nin gelmesi ile birlikte okunacak dualar ve sureler arasında en çok araştırılan ise 1000 ihlas okumak oluyor.

İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O 'na bir denk de olmadı.