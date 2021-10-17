Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir? Mevlid Kandilinde 1000 ihlas ne zamana kadar ve hangi vakitte okunur?
Giriş Tarihi: 17.10.2021 07:12 Son Güncelleme: 17.10.2021 07:12

1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir? Mevlid Kandilinde 1000 ihlas ne zamana kadar ve hangi vakitte okunur?

1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir? Mevlid Kandilinde 1000 ihlas ne zamana kadar ve hangi vakitte okunur?

Mübarek Mevlid Kandilinde 1000 ihlas suresi okumak yapılması en ehemmiyetli ibadetler arasında yer alıyor. Kandil günlerinde okunacak dualar ve sureler merak edilirken 1000 ihlas suresi okumak isteyenler Mevlid Kandili 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur sorusuna yanıt arıyor. Bugünü ibadetlerle değerlendirmek isteyenler için ihlas suresini farklı sayılarda okumanın faziletlerine dair hadisler olduğu gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle ilgili de rivayetler vardır. Peki Mevlid Kandili 1000 ihlas okumanın fazileti ve sırları nelerdir? 1000 ihlas ne zamana kadar hangi vakitte okunur?

1000 ihlas okumanın fazileti Müslümanlar tarafından son günlerde sıklıkla araştırılıyor. ''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gecede 1000 ihlas suresi okumak faziletleri en büyük olan ibadet arasında bulunuyor. 4 ayetten oluşan ve Mekke döneminde inmiş olan 1000 ihlas Arapça ve Türkçe okunuşu merak ediliyor. Hz. Muhammed bu surenin önemi ve fazileti hakkında birçok hadisde bulunmuştur. Öte yandan 1000 ihlası okurken muhakkak besmele çekilmelidir. Mevlid Kandili 1000 ihlas okumanın fazileti ve sırları nelerdir? 1000 ihlas ne zamana kadar hangi vakitte okunur?

MEVLİD KANDİLİ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ NELERDİR?

Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor. ''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gecede, 1000 ihlas suresi okumanın fazileti oldukça fazladır. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Mevlid Kandili'nin gelmesi ile birlikte okunacak dualar ve sureler arasında en çok araştırılan ise 1000 ihlas okumak oluyor.

İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O 'na bir denk de olmadı.

İHLAS SURESİ ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU! Mevlid Kandili 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ VE SIRLARI

Bir kimse İhlâs suresini abdestli olarak okumaya devam ederse, Allah'u Teâlâ o kimseye ölüm halini ve kabir sualini kolaylaştırır, kıyametin dehşetinden ve mahşer yerinin susuzluğundan bu sure hürmetine o kimseyi korur. 100 defa okuyan, kâmil bir iman'a ere. 10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz.

1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar.

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1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir? Mevlid Kandilinde 1000 ihlas ne zamana kadar ve hangi vakitte okunur?
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