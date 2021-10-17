Mustafa Cengiz ve yönetimi mali olarak ibra edildi

Pandemi nedeniyle ertelenen 2019 Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Gece geç saatlere kadar süren kurulda Mustafa Cengiz yönetimi mali olarak 4 oy farkla ibra edilirken, idari ve denetim kurulu açısından aklanmadı
Galatasaray Kulübü'nün pandemi nedeniyle ertelenen 2019 Olağan Genel Kurulu dün gerçekleşti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sabah başlayıp gece yarısı biten toplantıya Koronavirüs önlemleri kapsamında sadece kulüp üyeleri katılım gösterdi, basın mensupları alınmadı. Rahatsızlığı sebebiyle hastanede olan Mustafa Cengiz'in gelemediği Genel Kurul'da eski yönetimi Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal temsil etti. 2019 dönemine ait faaliyet ve denetim raporlarının sunumu gerçekleşti. Mali ve idari oylama,karışıklık olmaması adınakapalı-gizli oylama usulüyleyapıldı. Sandıkların açılması ve oyların sayımı gece 11'i bulurken, 636 üye oy kullandı. Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu, 2019 yılını kapsayan görev sürelerinde; mali açıdan ibra edilirken, idari ve denetim kurulu olarak ibra edilmedi.
Hukukta tartışılan idariyönetsel açıdan ibranın tam karşılığı olmadığı için Cengiz ve yöneticiler 2019'da olduğu gibi mahkemeye gidebilir. 310'a 306 şeklindekıl payı olumlu sonuçlananmali yönden ibra ile AbdurrahimAlbayrak ve diğer eskiyöneticiler derin nefes aldı. Albayrak, "Sevgili Galatasaraylılar, mali yönden ibra ettiniz. Yönetimsel olarakibra etmediniz. Teşekkürediyorum, saygıyla cevapveriyorum. Ben inanıyorumki bugünkü mali yönden ibranızbütün Galatasaraylılarımutlu etmiştir" dedi.
ELMAS: SAMİ YEN'İN KOLTUĞUNU DOLDURACAĞIZ
G.Saray Başkanı Burak Elmas, ekibi ile birlikte yönetim masası yerine üyelerin arasında oturdu. Hastanede tedavi olan eski başkan Mustafa Cengiz ise kongreye gelemedi. Elmas, "Ali Sami Yen'in koltuğu fiziksel bir koltuk değildir. Biz görevdeyken, Ali Sami Yen'in koltuğunu doldurmak için, temsiliyetini yerine getirmek için canımızla başımızla çalışacağız" dedi.
ALBAYRAK: O FOTOĞRAF İÇİN ÖZÜR DİLERİM
Toplantıda dönemin ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak eleştirilere yanıt verdi. Falcao konusunda hatası olduğunu itiraf eden Albayrak, "Falcao gelince bütün Türkiye ayağa kalktı, başkan 'Taraftar istiyor ben alacağım' dedi. Talihsiz bir Falcao fotoğrafı ortaya çıktı. Çok yakın bir arkadaşıma verdim o fotoğrafı.Bunun için çok özür dilerim. Tutmadı transfer" dedi.